Mega-Sena: Apostador de São Paulo fatura R$ 46 milhões

Apenas um apostador faturou o prêmio acumulado da Mega-Sena sorteado neste sábado, e o felizardo é de São Paulo, capital. O felizardo e novo milionário da Mega vai levar para casa nesta segunda-feira, assim que as agências da Caixa Econômica Federal abrirem, nada menos do que R$ R$ 46.558.149,50.

Embora apenas um apostador tenha ganho o prêmio, 239 apostas chegaram bem perto de dividi-lo, pois todas fizeram cinco pontos. Cada uma dessas apostas ganhou R$ 18.062,58.

Na faixa dos quatro acertos, 6.605 apostas ganharam R$ 933,69, individualmente.

Os números sorteados neste sábado foram 14, 17, 32, 36, 39, 60.

A loteria volta na próxima quarta-feira, com um prêmio estimado de R$ 3 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As apostas devem ser feitas até 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.