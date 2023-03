Homem deverá pagar indenização milionária a ex-mulher por 25 anos de trabalho doméstico

Um tribunal na Espanha ordenou que um homem pague a soma de US$ 215 mil (R$ 1,13 milhão) para sua ex-esposa por quase três décadas de trabalho doméstico não remunerado.

O acordo de divórcio foi um recorde calculado pela juíza Laura Ruiz Alaminos, com base no salário mínimo anual durante todos os anos de casamento do casal, segundo o innews.

Ivana Moral se casou em 1995 e viveu com seu marido até 2020, mas após o divórcio, segundo disse à Justiça, ela e as filhas ficaram sem nada. “Eu estava apoiando meu marido em seu trabalho e na família como mãe e pai. Nunca tive acesso a seus negócios, tudo estava em seu nome.”

A mulher conta que quando se casou teve que assinar um acordo de separação de bens, o que na prática significa que eles dividiriam os bens comuns em caso de separação, mas não foi o que ocorreu.

Além da ‘multa salarial’, o ex-marido também foi condenado a pagar uma pensão mensal para a ex-mulher de US$ 527 (R$ 2,7 mil) e para as filhas de 14 e 20 anos, nos respectivos valores de US$ 633 (R$ 3,3 mil) e US$ 422 (R$ 2,2 mil).

LEIA TAMBÉM: Bronca de esposa faz homem comprar bilhetes e ganhar na loteria

Ivana disse que pretende que seu caso inspire outras mulheres que passam pela mesma situação. “Saibam que podemos reivindicar [pagamento] pelos afazeres domésticos quando houver um acordo de separação de bens”.

“Ela era a sombra dele, trabalhando atrás [dele] para que ele pudesse subir na carreira e se tornar alguém”, disse a advogada Marta Fuentes, que defendeu Ivana.

Apesar de a Justiça ter prevalecido, no entanto, a multa paga pelo ex-marido, cujo nome não foi mencionado, não é nem sombra do patrimônio acumulado por ele em todos esses anos, que segundo a advogada chega a US$ 6,4 milhões (R$ 33,9 milhões).