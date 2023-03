Bronca de esposa faz homem comprar bilhetes e ganhar na loteria

Um morador de Wollongong, na Austrália, ganhou uma bolada na loteria com dois bilhetes premiados e tudo começou com uma bronca de sua esposa porque ele tinha esquecido de fazer a aposta que ela havia pedido.

A esposa fazia o mesmo jogo diariamente há muitos anos, mas naquele dia o marido havia esquecido de apostar. A insistente reclamação dela fez com que o marido fosse no dia seguinte à casa lotérica e ao invés de um jogo, fizesse dois, como uma forma de compensar seu esquecimento do dia anterior. Mas ele não fez dois jogos diferentes, como a maioria das pessoas faria para ampliar as chances de ganhar. Fez dois jogos exatamente iguais.

Para sua surpresa, e da esposa também, ele não ganhou uma, mas duas vezes na loteria, e acabou levando para casa, somando os dois bilhetes, cerca de R$ 10 milhões, fazendo sua mulher ficar enlouquecida e quase ter um colapso, já que ela sempre acreditou que aqueles números mudariam a vida da família.

“Minha esposa jogou esses números por quase três décadas e sempre disse que eles seriam sorteados um dia”, disse o marido, cujo nome vem sendo mantido em sigilo pela imprensa local. “Não acredito que isso tenha acontecido conosco”, disse o sortudo.

Com a conta bancária recheada, o casal já começa a fazer planos para o futuro e esperam desfrutar da fortuna recém-adquirida com a educação dos filhos e com uma merecida pausa para férias em família.

“Posso preparar os filhos e os netos para o futuro. Depois de fazermos isso, podemos aproveitar o que resta”, disse a esposa.