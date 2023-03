Quina de hoje paga R$ 5,4 milhões; confira os números sorteados

Apostadores que acertarem as cinco dezenas da Quina podem levar para casa neste sábado um prêmio estimado em R$ 5,4 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as dezenas sorteadas para a Quina:

51, 62, 70, 76, 78

Acumulado

No sorteio desta sexta-feira, a Quina não saiu para nenhum apostador e novamente seu prêmio acumulou. Quarenta e cinco apostadores acertaram a quadra e cada um deles levou para casa R$ 10.309,44.

Também foram premiadas as apostas que acertaram apenas 3 números (terno). Foram 4.50 e cada uma delas ganhou R$ 97,32.

Dupla Sena paga R$ 3,8 milhões

Apostadores que acertarem as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena devem levar para casa, segundo a Caixa Econômica Federal, um prêmio de R$ 3,8 milhões. No segundo sorteio, o prêmio estimado é de R$ 88 mil.

Veja as dezenas dos dois sorteios da Dupla Sena:

1º sorteio

03, 06, 07, 25, 26, 41

2º sorteio

01, 06, 26, 29, 33, 50