Hoje tem Lotofácil de R$ 1,5 milhão; confira os números sorteados

O prêmio deste sábado que será pago ao apostador que acertar as quinze dezenas da Lotofácil será de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil neste sábado:

02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25

Canal Eletrônico

Duas apostas dividiram o prêmio no sorteio desta sexta-feira, ambas feitas através do Canal Eletrônico da Caixa, por isso não é possível sabe em que cidade do país foram feitas. Mas o que se sabe é que cada uma das apostas engordou sua conta bancária em R$ 825.110,34.

Neste mesmo sorteio, 387 apostas acertaram 14 números e cada uma delas levou para casa R$ 1.277,27. Na faixa dos treze acertos, 13.325 apostas ganharam R$ 25.

Dupla Sena paga R$ 3,8 milhões

Apostadores que acertarem as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena devem levar para casa, segundo a Caixa Econômica Federal, um prêmio de R$ 3,8 milhões. No segundo sorteio, o prêmio estimado é de R$ 88 mil.

Veja as dezenas dos dois sorteios da Dupla Sena:

1º sorteio

03, 06, 07, 25, 26, 41

2º sorteio

01, 06, 26, 29, 33, 50