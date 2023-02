Terremoto na Turquia e Síria: número de mortos já passa de 5 mil

Último balanço divulgado pelas autoridades da Turquia e da Síria apontam que o número de mortos pelo terremoto que atingiu a região nesta segunda-feira já passa de 5 mil.

Na Turquia, a Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres apontou que o número de mortos no país passou de 3,4 mil e há pelo menos 20 mil feridos. No país, as autoridades estimam que pelo menos 6 mil prédios desmoronaram.

Na Síria, as equipes de emergência que fazem buscas nas áreas atingidas reportam 1.6 mil mortos e 3,5 mil feridos.

Equipes de resgate enfrentam dificuldades de continuar fazendo buscas nos escombros em virtude da neve, do frio e da chuva incessante sobre a região. Na Turquia, de acordo com as autoridades, pelo menos 25 mil pessoas, entre militares e civis, foram mobilizadas para buscar sobreviventes nos escombros. No país, cerca de 8 mil pessoas já foram resgatadas.

Ontem 05.02.23 um terremoto de magnitude 7.4 devastou a Turquia deixando mais de 170 mortos. Hoje 06.02.23, neste momento, outro terremoto de magnitude 7.8 atinge novamente o centro da Turquia. Que o Criador os proteja 🙌 pic.twitter.com/tF1A4Cc6u5 — Fernanda MacMillan (@floresdepapel6) February 6, 2023

O forte terremoto que atingiu a região foi o mais forte desde 1999 e atingiu magnitude 7,8 na escala Richter. Na segunda-feira, foram notificados 185 réplicas do tremor e durante a noite e a manhã desta terça-feira dezenas de tremores secundários.

Testemunhas disseram que ele durou vários minutos e fez com que casas e prédios desabassem na região sudoeste da Turquia, fronteira com a Síria. .O tremor foi sentido também em outros países, como Israel e Líbano.

Autoridades de diversos países iniciaram o envio de equipes de salvamento, médicos e equipamentos de emergência para prestar serviço de apoio. Os Estados Unidos enviou 79 equipes de resgate para ajudar nas buscas e a União Europeia acionou 13 estados-membros para dar assistência.

A China anunciou o envio de US$ 5,9 milhões em ajuda humanitária, incluindo grupos de resgate, equipes médicas e equipamentos para ajudar a encontrar sobreviventes nos escombros.

Na Turquia, o governo decretou luto nacional e fechou todas as escolas por sete dias.