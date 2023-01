Menor de 16 anos morre dias após tomar soda cáustica em comércio no litoral de São Paulo

Heitor Santos Poncidônio, de 16 anos, morreu dias depois de beber soda cáustica em um comércio no Guarujá, no litoral de SP (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

O adolescente Heitor Santos Poncidônio, de 16 anos, morreu dias depois de beber soda cáustica em um comércio no Guarujá, no litoral de São Paulo. Conforme o boletim de ocorrência, obtido pelo site G1, o rapaz pediu um pouco de água e recebeu a garrafa que continha o produto químico. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Conforme relatado pela família do menor, a ingestão da soda cáustica ocorreu no último dia 1º de dezembro, em Vicente de Carvalho. Heitor teria ido ao comércio para comprar cloro e desinfetante para a avó. Com sede, ele pediu água e acabou recebendo uma garrafa, que ingeriu sem perceber que se tratava de um produto químico.

Na ocasião, o adolescente foi levado a um hospital. O estado de saúde era considerado grave em funções de lesões no esôfago e ele permaneceu internado até o dia 12 de dezembro. Depois disso, foi para casa, mas estava fraco, já que não conseguia se alimentar direito.

No último dia 7 de janeiro, ele começou a sentir dores abdominais e ele foi, novamente, hospitalizado. Na ocasião, os médicos o submeteram a exames e constataram que ele estava com um quadro de inflamação no estômago.

No dia 9 de janeiro, o menor foi encaminhado para fazer uma endoscopia, mas passou mal e precisou ser reanimado. Foi quando ele não resistiu e morreu. “Foi imediatamente para sala de emergência, onde vários médicos tentarem reanimá-lo, porém sem êxito”, contou a prima da vítima, Eduarda Poncidônio Costa, segundo o boletim de ocorrência.

Comerciante nega ter dado garrafa

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial do Guarujá. O dono do comércio foi ouvido e negou que tenha dado a garrafa para o adolescente. O homem alegou que Heitor pegou, por conta própria, o recipiente que estava no chão e bebeu. Um funcionário do estabelecimento também prestou depoimento e confirmou a versão do patrão.

A Polícia Civil solicitou as imagens de câmeras de segurança da loja, mas o dono alegou que o sistema estava inoperante naquela ocasião, mas que os equipamentos permaneciam no local com o intuito de inibir a ação de bandidos.

A reportagem tentou conversar com o dono do comércio, mas ele não foi encontrado para comentar o assunto.

