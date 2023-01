Segunda fase da Fuvest acontece neste domingo e segunda-feira

Quem foi aprovado para a segunda fase da Fuvest, vestibular da Universidade de São Paulo (USP), deve ficar atento: as provas serão aplicadas a partir deste domingo (8) e também nesta segunda-feira (9).

O domingo está reservado para as provas gerais, que serão realizadas por todos os candidatos, com 10 questões de língua portuguesa e a redação. Já a segunda-feira será o dia das provas específicas, que dependem da carreira escolhida, com 12 questões sobre duas, três ou quatro disciplinas. Todas as questões da segunda fase são dissertativas.

É importante ficar atento ao horário: a prova começa a ser aplicada às 13h, mas os portões abrem ao meio-dia, em ambos os dias. Chegar com antecedência é uma garantia de se manter calmo para a prova.

Além disso, é importante checar no site da Fuvest o endereço exato, pois os locais de prova podem não ser os mesmos da primeira fase.

Os candidatos terão até 4h para terminar a prova, que encerra às 17h. Mas quem terminar antes, pode deixar a sala de prova a partir das 15h, em ambos os dias.

É importante não esquecer de um documento de identidade original com foto - sem ele, não é possível fazer a prova. Também é obrigatório levar caneta de tinta azul e máscara.

É permitido levar lápis, borracha, apontador e régua transparente. Contudo, não pode ser utilizado na sala durante a prova celulares e relógios.

Alimentos podem ser levados, mas devem ser consumidos do lado de fora e o tempo gasto não será restituído.

Estão previstos 30.155 candidatos para esta última fase. A primeira fase da Fuvest foi realizada em dezembro de 2022, com abstenção de 13,8% dos candidatos.

O resultado das provas da segunda fase serão divulgados no dia 30 de janeiro, quando acontece a primeira chamada para matrícula na USP. O gabarito sai antes, logo após o final do exame, no site da Fuvest.

