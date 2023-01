Rede FAB LAB LIVRE SP oferece programação especial de férias; confira

Entre atividades do programa está produção de jogos de tabuleiro (Divulgação/ Freepik)

A rede FAB LAB LIVRE SP da Prefeitura de São Paulo oferece programação especial de férias para toda à população.

Como forma de valorizar a “cultura maker”, que difunde a ideia da criação de um projeto ou invenção por uma única pessoa ou grupo, o programa da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia irá amplificar a oferta em janeiro. Serão disponibilizadas atividades como produção de jogos de tabuleiro e brinquedos em MDF, buscando entreter as crianças e incentivar o empreendedorismo para o público adulto.

Os cursos de fabricação digital, elaborados especialmente para o período de férias, serão realizados por meio de máquinas de corte a laser, responsável pela produção de objetos decorativos, brinquedos e maquetes; atividades lúdicas com técnicas de robótica e eletrônica, como motores e sensores; além da digitalização de objetos com a técnica 3D.

Os inscritos nas oficinas utilizarão o “KIT RUTE”, método educacional criado no Brasil, que torna o aprendizado das pessoas de diversas faixa etárias mais acessível.

Para participar do curso na unidade de sua escolha, basta realizar o cadastro no site do FAB LAB LIVRE SP.

Confira abaixo a programação completa dos cursos de curta e média duração disponíveis durante o mês de janeiro nas unidades do FAB LAB LIVRE SP:

Brinquedos com Corte a Laser

07/01 (14h às 18h) Fab Lab Itaquera

7/01 (14h às 18) Fab Lab CCJ

28/01 (10h às 14h) Fab Lab CCSP

Jogos de Tabuleiro com Corte a Laser e Inskscape

27/01 (9h às 13h) Fab Lab Galeria Olido

27/01 (14h às 18h) Fab Lab São Joaquim-Guarapiranga

27/01 (10h às 14h) Fab Lab Vila Itororó

Atividades lúdicas com eletrônica e Kit Rute: da aplicação à fabricação

27/01 (10h às 14h) Fab Lab CCSP

Digitalização de Pessoas e Objetos com Scanner 3D e Sense 3D

18/01 (14h às 18h) Fab Lab Cidade Tiradentes

Os endereços das unidades estão disponíveis aqui.