Em ‘resposta’ à Janja, Michelle Bolsonaro posta vídeo sobre últimos dias no Alvorada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou o que pareceu ser uma resposta às críticas que a atual primeira-dama, Janja da Silva, fez às conservações do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente do Brasil.

Através dos stories de sua conta oficial no Instagram, Michelle postou uma série de vídeos em que mostra seus últimos dias no cargo, em uma atividade recreativa na área externa do palácio.

“Nosso último Alvorada de portas abertas”, escreveu ela na legenda da publicação. É possível ver crianças fazendo aulas de natação e uma brincadeira em que a própria ex-primeira-dama participa. Elas faziam parte do programa Pátria Voluntária, conduzido por Michelle durante o mandato de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As imagens foram divulgadas por Michelle poucas horas após o “Jornal das Dez”, da Globonews, veicular uma reportagem exclusiva sobre o estado que o presidente Lula (PT) e sua esposa encontraram o Palácio da Alvorada.

Críticas de Janja

Janja recebeu a equipe da emissora carioca e apontou “falta de cuidado” com a residência oficial, com diversas alterações do projeto original, problemas na infraestrutura e sujeira deixada pelo casal anterior.

“O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção... os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso”, disse ela na entrevista.

“Ele [Lula] ficou um pouco desolado, porque ele morou um ano e pouco com a dona Marisa na Granja do Torto para fazer uma grande reforma e aí encontrar isso em dez anos”, completou.

Segundo a primeira-dama, entre os principais problemas encontrados se destacam infiltrações no teto, madeira da sala de estar lascada, piso de madeira de jacarandá com rachaduras, vidros rachados, poltrona de couro rasgada, tapete com buracos e arte sacra do século XIX deixada no chão.

