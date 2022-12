‘Vestido para roubar’: Ladrão invade escola vestindo apenas calcinha

Um ladrão de 40 anos foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma escola no Distrito Federal no último sábado saindo de um banheiro com uma sacola na mão. Seria apenas mais um caso de roubo em escolas, não fosse o fato de que as imagens mostram que o homem não vestia nada mais do que uma calcinha de mulher.

De acordo com a polícia, o ladrão de calcinha escalou o muro da escola, invadiu os banheiros e roubou torneiras e sifões. Com a retirada das torneiras, o colégio ficou todo final de semana com vazamento de água e estima-se que a escola tenha desperdiçado 80 mil litros de água até a segunda-feira, quando a escola reabriu e notou-se o furto e o vazamento.

Nas imagens fornecidas pela polícia, ele aparece saindo do banheiro com uma sacola cheia de torneiras e sai pela cozinha. Ele está praticamente nu, vestindo apenas a calcinha, e descalço.

LEIA TAMBÉM: PM é preso por morte de esposa e enteada de 3 anos; ele estava afastado das ruas por problemas psicológicos

nada não só um ladrão assaltando o colégio que eu estudo de CALCINHA. pic.twitter.com/5ZWaEyMqd2 — maria eduarda (@dudaaraujjooo) December 14, 2022

A polícia conseguiu identificar o bandido e ele acabou preso em flagrante quando tentava roubar uma escada de alumínio em outra escola da região, avaliada em R$ 1 mil. Não há informações se o ladrão também efetuou o segundo furto ‘vestido a caráter’ ou se usava roupas normais.

LEIA TAMBÉM: Assassino de menina é suspeito pelo sumiço de outra garota; polícia apura se ele é serial killer

Com ou sem calcinha, o homem, cujo nome não foi revelado, vai responder por furto qualificado nas escolas e ainda está sendo investigado por outros delitos cometidos em comércios e residências da região. Se condenado, ele pode pegar de um a quatro anos de cadeia.

Pode interessar também: