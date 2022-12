Influenciadora denuncia idoso à PF por tirar fotos dela durante voo: “Enquanto eu dormia”

A influenciadora digital e youtuber Anna Clara Rios, de 23 anos, denunciou que foi vítima de assédio durante um voo entre São Paulo e Belo Horizonte, na quarta-feira (14). Em relato em seus stories no Instagram, ela disse que um idoso, que estava no assento da frente, fez vídeos e fotos dela enquanto dormia. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado pela Polícia Federal.

“Gente, estou aqui no avião tremendo de ódio. Esse senhor aqui estava tirando fotos minhas enquanto eu dormia. Tiveram que me avisar, me mudar de lugar. Ele enviou para alguém, não faço a menor ideia de quem seja”, disse Anna Clara.

“Eu queria abrir um boletim de ocorrência, eu estou tremendo de ódio. Eu só não vou abrir, porque não teve nenhuma testemunha. A única testemunha que tem está numa conexão e não pode estar presencialmente comigo. Inacreditável”, lamentou a jovem, chorando. “A gente não se sente segura em lugar nenhum, isso é um absurdo”, destacou ela.

Influencer Anna Clara Rios conseguiu registrar foto e mensagem tirada por homem sem seu consentimento durante voo de SP a MG (Reprodução/Instagram @annaclararios)

A influenciadora contou que expôs a situação e que um agente da Polícia Federal entrou no avião para conversar com o idoso. Assim, ela conseguiu fazer o registro de uma das fotos que ele tinha tirado dela e com a mensagem enviada a um terceiro: “Tô [sic] indo pra Brasília com esse avião atrás de mim”.

Mais tarde, em outras publicações no Instagram, a influenciadora destacou que, ao pousar em Belo Horizonte, a Polícia Federal já a aguardava e, juntamente com um comissário de voo e testemunhas que presenciaram a situação, ela prestou depoimento. Assim, o caso foi registrado e uma investigação instaurada.

Assédio

Em entrevista à “Quem”, a influenciadora disse que, como estava dormindo, não percebeu o que estava acontecendo. Mas ela foi alertada por outra passageira.

“Na metade do trajeto, me acordaram para me mudar de lugar. Mudei sem entender o porquê. Quando fui para o novo lugar, a passageira que estava do meu lado me explicou que ela tinha visto um homem tirando fotos minhas. Desde o início que entrei na aeronave e feito um vídeo quando fui para o banheiro”, explicou ela.

“Ele ficava dando zoom. E enviando para outras pessoas no WhatsApp. Assim que ela me contou, procurei a comissária de bordo. Ela me deu toda a assistência e eles entraram em contato com a polícia. Quando pousamos, a Polícia Federal já estava esperando do lado de fora. Eu o confrontei antes de saber que a polícia seria acionada. E pedi para que ele apagasse as fotos. Falei que era crime, que eu poderia ser irmã, filha ou mãe dele. Falei que aquilo não era certo. Ele pediu desculpas e apagou as fotos.”

Em nota, a Azul, empresa responsável pelo voo, disse que “prestou toda assistência à cliente, desde a saída da aeronave até a Polícia Federal, onde a ocorrência foi formalmente registrada.”

“A Azul lamenta o ocorrido, ressalta que repudia qualquer tipo de assédio e continua prestando a assistência necessária. A política da companhia é atender aos seus Clientes da melhor maneira possível, por meio de um serviço personalizado, com qualidade, eficiência, presteza e principalmente segurança”, ressaltou a companhia aérea.

LEIA TAMBÉM: