Prêmio da Quina está em R$ 6,48 milhões; confira os números sorteados

O prêmio da Quina continua acumulado e nesta quinta-feira (15) deve pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 6,48 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números da Quina desta quinta-feira:

16, 35, 48, 52, 66

Sorteio anterior

No sorteio de ontem não houve ganhadores do prêmio principal, mas 49 apostas marcaram a quadra (quatro pontos) e vão levar para casa R$ 7.162,89. Outras 3.898 fizeram o terno (três acertos) e vão receber R$ 85,75. Os números de ontem são 14, 34, 47, 48, 60.

Dupla Sena paga R$ 7,1 milhões

A Dupla Sena também está com prêmio acumulado e deve pagar nesta quinta-feira a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio R$ 7,1 milhões. O segundo sorteio paga R$ 119 mil.

Veja os números sorteados da Dupla Sena

1º Sorteio

07, 19, 26, 34, 39, 45

2º Sorteio

01, 09, 30, 33, 34, 48