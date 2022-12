Veja os números do concurso 2689 da Lotofácil

Quem acertar os quinze números da Lotofácil desta quinta-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24

Prêmio de ontem saiu para o RJ

Um apostador do Rio de Janeiro acertou sozinho a faixa principal do concurso 2688 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de quarta-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, ele levou para casa o prêmio de R$ 1.393.721,30.

No total, 308 apostadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, prêmio de R$ 1.355,43. Outros 12.346 jogadores ganharam R$ 25 por terem marcado 13 pontos.

Dupla Sena paga R$ 7,1 milhões

A Dupla Sena também está com prêmio acumulado e deve pagar nesta quinta-feira a quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio R$ 7,1 milhões.

Veja os números sorteados da Dupla Sena

1º Sorteio

07, 19, 26, 34, 39, 45

2º Sorteio

01, 09, 30, 33, 34, 48