Bombeiro que desapareceu em resgate no mar se salva após nadar 4 horas: ‘Ficava pensando na minha família’

Bombeiro nada mais de 4 horas para se salvar no CE (Corpo de Bombeiros do Ceará/Divulgação)

Um bombeiro desapareceu no mar após salvar um turista francês que se afogava no Ceará. Felizmente, ele conseguiu se salvar, nadando por mais de quatro horas até a costa.

O caso aconteceu na última terça-feira (6) na praia de Jijoca de Jericoacoara. O sargento Jairo Oliveira, de 36 anos, recebeu um chamado para salvar um praticante de kitesurfe. Ele conseguiu tirar o homem da água com ajuda de uma equipe e usou uma moto aquática para recuperar o equipamento do turista no mar, mas o veículo sofreu pane após se enganchar em linha.

“Inicialmente, fiquei tentando desenganchar a linha, o tempo passando e eu tentando, mas não consegui. Nisso, a maré foi me levando, o vento foi me levando e quem ficou à deriva foi eu”, afirmou o bombeiro, segundo reportagem o “UOL”.

A decisão de nadar

Tendo em mente que buscas noturnas não são realizadas no mar, Oliveira decidiu, por volta das 21h, nadar de volta à costa. “Ficava pensando na minha família, na minha mãe, que ia ficar sofrendo até de manhã atrás de uma notícia. Tinha que chegar na terra e procurar alguém para poder ligar para ela e dizer que estou bem.”

O bombeiro decidiu ficar à deriva até avistar luzes de um povoado e usou uma estrela para se guiar. Ele colocou um colete sob o corpo para ajudá-lo na empreitada.

Uma equipe de busca foi acionada, mas Jairo reapareceu volta da 1h na praia de Tatajuba, no município vizinho a Jericoacoara. Ele ainda caminhou por 50 minutos e ligou para a família para informar que estava bem. Depois, se encontrou com a equipe que faria seu salvamento.

