Mulher abandona filhos e vai para bar assistir a jogo da Copa; vizinhos acionaram Conselho Tutelar

Uma mulher é suspeita de ter abandonado os três filhos em casa para ir a um bar assistir ao jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na última segunda-feira (5), em Vila Velha, no Espírito Santo. Após denúncia, ela foi presa.

Segundo o “UOL”, a mulher, de 35 anos, confessou ter deixado as crianças - de 1, 4 e 7 anos - sozinhas para “beber cerveja”. Os vizinhos acionaram o Conselho Tutelar.

Histórico de violência

Os moradores da região afirmam que a mulher tem um histórico de uso de drogas e de violência. Em entrevista à TV Gazeta, um dos vizinhos chegou a dizer que as crianças frequentemente reclamam de fome e ficam na rua “quebrando vidro, a ponto de se machucar”. Outro disse à afiliada da TV Globo que, certa vez, ela chegou a dar uma facada no próprio marido.

A mãe das crianças foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha e autuada em flagrante por abandono de incapaz. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana. As três crianças seguem sob os cuidados do Conselho Tutelar.

