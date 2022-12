Grupo é atingido por tromba d’água em trilha em SP; dois estão desaparecidos

Um grupo que estava na trilha que leva até o Poço das Virgens, na Zona Sul de São Paulo, mobilizou o Corpo de Bombeiros na última segunda-feira (5). Duas pessoas foram levadas por uma tromba d’água na noite do último domingo (4) e seguem desaparecidas.

Segundo o “G1″, o Corpo de Bombeiros deve retomar hoje (6) as buscas na Cachoeira da Usina. Por conta das condições climáticas, porém, as equipes ainda não tem um horário previsto para começar os trabalhos.

Os desaparecidos são uma mulher de 32 anos e um homem de 25. O sumiço foi registrado no 25º DP (Distrito Policial), em Parelheiros.

Ao todo, oito pessoas estavam indo para o Poço das Virgens, mas duas delas foram levadas pela enxurrada durante chuva. As outras seis foram retiradas do local com segurança pelos bombeiros.

Mau tempo em São Paulo

O paulistano pode esperar mais chuva nesta terça-feira, segundo indica a previsão meteorológica do Climatempo. As precipitações podem ocorrer a qualquer hora, no volume de 25mm.

Os termômetros na cidade de São Paulo marcam entre 19ºC e 25ºC, com a mínima registrada no começo da manhã e máxima sentida entre meio-dia e 14h. A umidade do ar varia entre 64% e 96%.

LEIA TAMBÉM: