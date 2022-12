Previsão do tempo: saiba como ficam os termômetros na Capital nesta terça-feira

Veja o que diz a previsão do tempo para hoje Pixabay (Divulgação)

O paulistano pode esperar mais chuva nesta terça-feira (6), segundo indica a previsão meteorológica do Climatempo.

O dia começa com sol e muitas nuvens. Haverá períodos de céu nublado, com precipitações a qualquer hora, no volume de 25mm.

Os termômetros na cidade de São Paulo marcam entre 19ºC e 25ºC, com a mínima registrada no começo da manhã e máxima sentida entre meio-dia e 14h.

A umidade do ar varia entre 64% e 96%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol se põe às 18h43.

E a previsão para quarta-feira?

Amanhã (7), o mesmo cenário se observa - sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora, mas em menor volume - 8%.

Os termômetros marcam mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.

A umidade do ar parte de 73% e chega a 87%.

O sol nasce às 5h11 e se põe às 18h44.