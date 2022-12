VÍDEO: moradores do ES se agarram à corda para não serem arrastados pela chuva; imagens são desesperadoras

As chuvas não param de causar estragos e temor pelo Brasil. Um vídeo feito na última quinta-feira (1º) mostra o desespero de moradores de Cariacica, no Espírito Santo, tentando evitar que a correnteza que se formou na rua os levasse.

O grupo aparece agarrado a uma corda, que estava amarada a um poste. Entre os populares, havia uma mulher grávida. É possível ouvir os gritos de desespero na gravação, que foi parar nas redes sociais.

Veja as imagens:

Desespero. 😢Moradores do bairro Vila Rica em Cariacica, usaram uma corda para buscar abrigo mais seguro durante o temporal que atinge o Espírito Santo. As ruas do bairro foram tomadas de água com forte correnteza. Deus tenha misericórdia!🙏 pic.twitter.com/YYggZfT11m — Sαყσɳαɾα🔰🕊️ (@Sayobernardino) December 1, 2022

O vídeo mostra as pessoas tentando atravessar a via até um lugar mais seguro com a ajuda da corda. A força da água impressiona.

Susto e perdas

“Foi um susto pra todo mundo, mas a gente conseguiu passando pelo canto, os meninos foi pegando pela mão, até a gente chegar aqui em cima. Quando eu vi o vídeo eu chorei bastante, ainda mais quando eu soube que eu perdi minhas coisas, as coisas da minha neném, do meu trabalho”, conta Ketrim Mendonça, grávida de 7 meses, ao “G1″.

Flávia Pereira também aparece no vídeo e relata que foi salva pelos filhos. “Meu desespero foi muito grande que eu não soltava a corda. E como eu sou baixinha eu comecei a boiar. Mas na mesma hora quando eu procurei de um lado e do outro que eu vi os meus filhos me segurando eu senti que aquela hora eu tinha uma esperança, que eu não ia sair das garras deles”, disse.

