Shopping de SP promove campanha de doação de sangue na quarta-feira; saiba como participar

O Dia Nacional do Doador de Sangue foi celebrado na última sexta-feira (25), mas as ações de conscientização seguem na cidade de São Paulo. Para incentivar o ato de solidariedade, o Shopping SP Market, em parceria com a ONG Amorsedoa e o H.Hemo Hemoterapia Brasil, realiza campanha na próxima quarta-feira (30).

Segundo dados da Fundação Pró-sangue, instituição pública ligada à Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os níveis são críticos, principalmente dos tipos sanguíneos O+, O-, A+, A-, B+ e B-.

A ideia, segundo a administração do shopping, é que o local seja um facilitador para quem pretende doar sangue, ajudando a preencher os estoques atualmente em baixa.

Como doar

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boa condição de saúde, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto.

Para participar da ação no SP Market, também é necessário realizar cadastro prévio neste link. O ponto de coleta está localizado próximo a loja Decathon e funcionará entre 10h e 16h.

