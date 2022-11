Jovem é preso em SP com acervo nazista; veja a lista de objetos que eram vendidos na internet

Um jovem de 27 anos foi preso na última sexta-feira (25) em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, com um acervo nazista. Na casa dele foram apreendidos centenas de materiais, incluindo explosivos. O suspeito vinha sendo investigado pela Polícia Civil e vendia os itens pela internet.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Cordeirópolis e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade de Limeira. As autoridades foram até a casa do rapaz para cumprir um mandado de busca e apreensão após uma denúncia. O suspeito, porém, acabou preso em flagrante por conta da quantidade de materiais encontrados.

Foram apreendidos uma arma de fogo calibre 38, duas munições de mesmo calibre, 111 munições de calibre 762 com a suástica gravada no fundo, munições de metralhadora .50, granadas, dois lança-chamas, além de bandeiras nazistas, broches e outros materiais gravados com a suástica.

Venda na web

Segundo a investigação, o jovem vendia o material pela internet. Ele cobria objetos que têm símbolos nazistas, como a suástica, para que o site continuasse no ar.

O jovem foi encaminhado para a cadeia pública de Limeira e será investigado por crime de apologia ao nazismo.

Ele negou ser nazista, alegando apenas que é um colecionador, “grande admirador de fatos e artefatos históricos”, apesar de comercializá-los.

