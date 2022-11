Saiba o que muda no funcionamento dos serviços estaduais em SP em dia de jogo do Brasil

Veja as alterações do transporte público em SP em dia de jogo do Brasil Edson Lopes Jr/A2 FOTOGRAFIA

O Brasil encara a Suíça nesta segunda-feira (25), às 13h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em dias de jogo da Seleção, alguns serviços estaduais de São Paulo sofrem alterações em seus horários de funcionamento.

Veja abaixo o que abre e o que fecha:

Saúde

Hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-sangue Clínicas, Osasco, Mandaqui, Dante Pazzanese e Barueri terão funcionamento regular nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro. O posto Stella Maris atenderá até o meio-dia hoje e, na sexta-feira (2), até as 14h.

As unidades das Farmácias de Dose Certa, AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), o CRI (Centro de Referência ao Idoso) Norte e o IPGG (Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia), na Zona Leste da Capital, atenderão as 11h hoje e, no dia, 2, até as 14h.

Poupatempo

O Poupatempo informa que o funcionamento dos postos durante os jogos do Brasil pela Copa do Mundo ocorrerá de forma parcial. Hoje os postos funcionam até as 11h e na sexta, até as 14h.

CPTM, Metrô e EMTU

Nos dias em que acontecerão os jogos do Brasil na Copa, a operação de algumas empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão ajustes para que todos consigam chegar a seus destinos a tempo de assistir às partidas, informou o governo do Estado.

Trilhos

O horário de pico no Metrô e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) será antecipado quando os jogos estiverem marcados para começar às 16h. Nos dias em que o jogo começa às 12h ou 13h, a operação será monitorada pelas empresas para a entrada de mais trens, se houver necessidade. Já a ViaMobilidade e a ViaQuatro estarão preparadas para inserir mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos, bem como o aumento do efetivo nas estações próximas a locais que tradicionalmente atraem público para assistir aos jogos.

EMTU

Nos dias em que os jogos serão às 16h, haverá reforço na oferta de viagens a partir das 14h, com antecipação do horário de pico da tarde e monitoramento da demanda para eventuais ajustes na programação horária. Já nos dias com jogos às 12h ou 13h, a programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes, se necessário.

Sabesp

A Central de Atendimento (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias, assim como o telefone para emergências, o 195. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

Os restaurantes Bom Prato funcionarão normalmente nos dias 28 novembro e 2 dezembro.

Fazenda

Nos dias de jogos do Brasil, os postos da Fazenda no estado funcionam até duas horas antes das partidas.

E como ficam os bancos, INSS e Correios?

Hoje as agências bancárias funcionam até as 11h30 em estados com horário igual ao horário de Brasília - caso de São Paulo.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), a decisão pelos horários alternativos considera questões como segurança e transporte de valores.

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também terão horário especial de funcionamento. Nesta segunda-feira, as agências vão realizar atendimento apenas até 11h.

Vale dizer ainda que os Correios vão encerrar o expediente das agências uma hora antes do início da partida e reabri-las em15 minutos após o fim do jogo.

