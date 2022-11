Termômetros chegam aos 27ºC nesta segunda-feira em São Paulo, indica previsão

Veja como fica a previsão do tempo para hoje em São Paulo Pixabay (Divulgação)

Os termômetros na cidade de São Paulo vão alcançar os 27ºC nesta segunda-feira (28). É o que indica a previsão meteorológica do Climatempo.

O pico do calor será registrado por volta das 14h. Já a mínima, de 17ºC, foi sentida logo no início da manhã.

O dia será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva devem ocorrer à tarde e à noite - há 67% de chances de precipitações de 20mm.

A umidade do ar varia entre 46% e 97%.

Ainda segundo a previsão, o sol vai se pôr às 18h38.

Previsão para amanhã

Na terça-feira (29), a previsão aponta um dia de temperaturas amenas, entre 17ºC e 26ºC, bem parecido com hoje. A mínima será sentida na madrugada até as 8h, enquanto a máxima ocorre no início da tarde.

O paulistano pode esperar sol com muitas nuvens, além de pancadas de chuva à tarde e à noite no volume de 25mm.

A umidade do ar parte de 45% e vai até 92%.

O sol nasce às 5h11 e se põe às 18h38, diz a previsão do tempo.

