Museu do Ipiranga mantém ingressos gratuitos até 30 de dezembro; uso de máscaras é obrigatório

Museu do Ipiranga prorroga ingressos gratuitos até o dia 30 de dezembro Imagens do Museu do Ipiranga. (Divulgação/Governo de SP)

O Museu do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, prorrogou os ingressos gratuitos para visitação até o dia 30 de dezembro. Segundo a assessoria de imprensa, a medida ocorre em função da alta demanda de público neste fim de ano. Por conta da recente disseminação de casos de covid-19, o uso de máscaras voltou a ser exigido no local.

O museu, que foi reaberto no último dia 7 de setembro, após 9 anos fechado, libera os ingressos gratuitos semanalmente, às sextas-feiras, com datas agendadas para as duas semanas seguintes, por meio da plataforma Sympla.

A gratuidade estava prevista incialmente para seguir apenas até o dia 6 de novembro, mas, com a alta procura, o museu acabou prorrogando essa concessão.

A assessoria de imprensa destacou que, desde o último dia 16, o uso de máscaras de proteção contra a covid-19 voltou a ser obrigatório nas dependências do museu. O objetivo é impedir a disseminação do coronavírus.

O novo museu

O Museu do Ipiranga teve a área total ampliada de 6.400m² para cerca de 13.400m². Também foi realizado o restauro do Edifício-Monumento.

Com o novo espaço criado, de 6,8 mil m², o museu ganha entrada integrada ao Jardim Francês, além de bilheteria, café, loja, auditório para 200 pessoas, espaços e salas para atendimento educativo, e uma grande sala de exposições temporárias, com 900m².

No Edifício-Monumento, foram realizados reparos em todos os detalhes da refinada arquitetura, incluindo os 7,6 mil m² das fachadas, que, pela primeira vez, passaram por limpeza, decapagem, recuperação dos ornamentos, aplicação de argamassa, tratamento de trincas e, por fim, a pintura.

O Jardim Francês também recebeu um novo paisagismo, reforma do espaço da antiga administração para instalação de um restaurante, criação de infraestrutura para food bikes, restauro e modernização da iluminação pública, requalificação das vias de acesso (inclusive com equipamentos de acessibilidade), reativação da fonte central e recuperação de duas fontes presentes no projeto original do jardim, destruídas na década de 1970.

As novas exposições do museu incluirão cerca de 3,5 mil itens do acervo, o qual possui 450 mil itens e documentos no total. Pela primeira vez na história do museu, a instituição também estará apta a receber acervos de outras instituições, inclusive internacionais, graças à instalação de ar-condicionado.

O Museu do Ipiranga funciona de terça a domingo e, no mês de setembro, abrirá das 12h às 18h, com entrada até as 17h. Ele fica na Rua dos Patriotas, número 20, na Vila Monumento, em São Paulo.

