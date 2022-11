Uso de máscaras volta a ser obrigatório no Museu do Ipiranga

Máscaras voltarão as ser obrigatórias em visitas ao Museu do Ipiranga (Reprodução/ Instagram @museudoipiranga)

O uso de máscaras volta a ser obrigatório nas visitas ao Museu do Ipiranga, em São Paulo, a partir desta quarta-feira (16). A medida foi adotada após uma nova alta de casos de covid-19.

O museu integra a USP (Universidade de São Paulo), que determinou na última sexta-feira (11) o retorno do uso obrigatório do acessório de proteção nos ambientes fechados da instituição.

“A partir de amanhã, quarta-feira, 16 de novembro, volta a ser obrigatório o uso de máscara dentro das dependências do Edifício-Monumento, e em outros ambientes fechados da USP, tais como salas de aula, auditórios e bibliotecas. A medida visa reduzir as chances de contágio de Covid-19. Lembramos que a evolução da pandemia é dinâmica e, as orientações sobre novos procedimentos serão atualizadas sempre que necessário. Agradecemos, desde já, a colaboração de todos!”, diz post publicado na última terça-feira (15) no perfil do museu no Instagram.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), disse na sexta-feira passada que ainda não vê a necessidade do retorno do uso obrigatório de máscaras no Estado. No dia anterior, o Centro de Controle da doença em São Paulo divulgou um alerta sobre a alta das internações e apenas recomendou que a população volte a usar o item em locais fechados, especialmente quem tem comorbidades.

Casos pelo Brasil

O boletim de terça-feira (15) do Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou oito mortes por covid-19, em 24 horas, e 2.073 novos casos.

Desde o início da pandemia, o País confirmou 34.923.127 casos da doença, com 688.702 mortes. Há atualmente 103.483 pacientes contaminados em acompanhamento.

Os números são parciais, pois as secretarias de Saúde de 11 unidades da federação não encaminharam a atualização de dados sobre a doença: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins.

