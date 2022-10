Prefeitura de SP leva serviços de empregabilidade para estações de Metrô e trem; confira

As unidades móveis do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) e da Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento) estarão atendendo durante todo o mês de novembro o público em dias específicos nas proximidades das estações de Metrô e trem de todas as regiões de São Paulo.

Além da parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, agora a população também poderá acessar os serviços da administração municipal, nos trechos gerenciados pela Via Mobilidade.

A primeira ação do Cate Móvel em conjunto com a Ade Sampa no Metrô ocorrerá nos dias 3 e 4 de novembro, na estação Guilhermina Esperança (linha 3-Vermelha), na Zona Leste. A Via Mobilidade começa a ser atendida nos dias 7, 8 e 9 do próximo mês pela estação Capão Redondo, na Zona Sul, exclusivamente pela Ade Sampa com suporte ao empreendedorismo.

Confira a programação completa

Na quinta-feira (3), logo após o Dia de Finados, a primeira estação a receber o Cate Móvel será a Guilhermina Esperança (Linha 3-Vermelha), na Zona Leste.

Na quarta e quinta-feira da outra semana, dias 9 e 10, será a Estação Tucuruvi (Linha 1-Azul), na Zona Norte. Na semana seguinte, dias 16 e 17 (também quarta e quinta-feira), será atendida a Vila Madalena (Linha 2-Verde), zona oeste.

Já nos dias 22 e 23, terça e quarta-feira, os profissionais do Cate estarão na Estação Ana Rosa, das linhas 1-Azul e 2-Verde, Zona Sul.

Na sequência, na reta final do mês de novembro, as operações passam a se concentrar na Via Mobilidade, atendendo as regiões sul e sudoeste: Estação Jurubatuba (Linha 9-Esmeralda), no dia 24, quinta-feira; Estação Capão Redondo (Linha 5-Lilás), dia 25, sexta-feira; Estação Campo Limpo (Linha 5-Lilás), dia 28, segunda-feira. Concluindo as ações do mês, Estação Vila das Belezas (também da Linha 5-Lilás), no dia 29 de novembro, terça-feira. Todas as atividades ocorrem das 9h às 15h.

Já a Ade Sampa estará na Linha 5-Lilás nos dias 7, 8 e 9 de novembro na Estação Capão Redondo, nos dias 10 e 11 na Estação Campo Limpo, nos dias 16, 17 e 18 na Estação Largo Treze, e nos dias 28, 29 e 30 na Estação Giovanni Gronchi.

Os dias 21, 22 e 23 estão reservados para a Estação Santo Amaro, da Linha 9-Esmeralda. Nesse caso, as atividades ocorrem das 10h às 16h. No local, o atendimento exclusivo da agência de fomento ao empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, possibilita ao visitante o contato direto com analistas de negócios que podem avaliar o andamento dos estabelecimentos da região, verificando maneiras de aprimoramento, acesso ao microcrédito, cursos, parcerias, entre outros.

Todas as atividades do Cate em conjunto com a Ade Sampa ocorrem das 9h às 15h. As atividades da Ade Sampa ocorrem das 10h às 16h. Veja a programação completa clicando aqui.

