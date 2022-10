Homem mata vizinho e três crianças em MG; demissão teria motivado crime

Um homem matou um vizinho e três crianças na madrugada do último domingo (30) em Santa Luzia, em Minas Gerais.

As vítimas são dois meninos, de 7 e 9 anos, e uma menina de 11. O adulto tinha 39 anos e seria padrasto de duas crianças e pai de outra. As informações são do “G1″.

A PM (Polícia Militar) informou que o suspeito, de 25 anos, é primo da vítima e que teria tido um surto psicótico. O autor teria confessado o crime.

De acordo com os investigadores da Polícia Civil, o homem disse que o pai e padrasto das crianças teria contribuído para a demissão dele no trabalho. Além disso, as crianças faziam “muito barulho”.

As vítimas foram encontradas pela mãe das crianças e o suspeito, conduzido à delegacia.

Preso em flagrante

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram acionados para atender a ocorrência.

O rapaz foi preso em flagrante por homicídio triplamente qualificado.

