Confira as atrações culturais gratuitas no Mês das Crianças em São Paulo

A cidade de São Paulo promove neste Mês das Crianças o Festival dos Pequeninos. Trata-se de uma série de atividades gratuitas nos equipamentos culturais e em locais públicos e abertos, como praças e parques, para o público infantil nos dias 12, 15 e 16 de outubro.

A programação ocupa todas as 32 subprefeituras da cidade, sempre das 11h às 16h, e oferece eventos artísticos de diversas linguagens, como música, atrações circenses e teatro, além de atividades como contação de histórias e recreação.

Abaixo, confira a programação completa, sujeita a alterações:

Atividades: música, atrações circenses, teatro, contação de histórias e recreação

12/10 das 11h às 16h

| Subprefeitura Parelheiros. Praça Júlio Cesar de Campos. Rua Pedro Klein do Nascimento - Parelheiros.

| Subprefeitura Capela do Socorro. Praça do Myrna. Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, altura do n° 3090 - Jardim Myrna.

| Subprefeitura Cidade Ademar. Praça Comunitária Lígia Maria Salgado. Avenida Cupecê, altura do n° 3229 - Cidade Ademar.

| Subprefeitura M Boi Mirim. Praça do Bambuzal. Rua da Colônia Nova, s/n - M’Boi Mirim.

| Subprefeitura Campo Limpo. Praça Campo Limpo. Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio.

| Subprefeitura Ipiranga. Praça Frei José Maria Lorenzetti. Rua do Boqueirão, 84-98 - Vila da Saúde.

| Subprefeitura Jabaquara. Rua Constantino Cavafi, 339 - Cursino.

| Subprefeitura Santo Amaro. Praça Floriano Peixoto - Santo Amaro.

| Subprefeitura Butantã. Rua Major Walter Carlson, altura do n° 142 - Butantã.

| Subprefeitura Pinheiros. Praça Arlindo Rossi. Rua Araçaíba - Itaim Bibi.

| Subprefeitura Vila Mariana. Rua Dr Mário Cardim, n° 02, a Rua Dr Mário Cardim, n° 89 - Vila Mariana.

| Subprefeitura Lapa. Praça General Porto Carreiro - Lapa.

| Subprefeitura Pirituba- Jaraguá. Praça Tonico e Tinoco - Jardim Felicidade.

| Subprefeitura Perus. Praça do Samba. R. Mogeiro - Vila Perus, São Paulo - SP, 05211-210

| Subprefeitura Casa Verde - Cachoeirinha. Rua Hortênsia, 41-200 - Jardim Peri.

| Subprefeitura Vila Maria - Vila Guilherme. Praça Padre João Bosco Penido Burnier - Jardim Julieta.

| Subprefeitura Freguesia - Brasilândia. Calçadão do Iracema. Rua dos Morgados, 30160 - Vila Portuguesa.

| Subprefeitura Jaçanã - Tremembé. Alameda Cerejeiras, 108 - Jardim Joana Darc.

| Subprefeitura Santana - Tucuruvi. Praça Dr. Levem Vampré - Vila Cachoeira.

| Subprefeitura São Mateus. Praça Oslei Francisco Borges, 199 - Recanto Verde do Sol.

| Subprefeitura Itaquera. Parque Toledo. Rua Arcádia Paulistana, 148 228 - Cidade Líder.

| Subprefeitura São Miguel Paulista. Praça Venâncio Ramos - Vila Pedroso.

| Subprefeitura Ermelino Matarazzo. Praça Benedito Ramos Rodrigues. Avenida Milene Elias, 1398 - Jardim Belém.

| Subprefeitura Aricanduva - Formosa - Carrão. Praça Sampaio Vidal - Vila Formosa.

| Subprefeitura Cidade Tiradentes. Avenida dos Metalúrgicos, 1133 - Cidade Tiradentes.

| Subprefeitura Guaianases. Avenida Ribeirão Itaquera, 69 - Guaianases.

| Subprefeitura Itaim Paulista. Praça Dona Fihica Sales. Rua Sete Estrelas, 158-284 - Jardim Bartira.

| Subprefeitura Mooca. Parque da Mooca. Rua Taquari, 549 - Mooca.

| Subprefeitura Penha. Rua Morfeu 64 - Jardim Santo Antônio.

| Subprefeitura Sapopemba. Parque Parque Linear Zilda Arns. Avenida Sapopemba, 9064 - Sapopemba.

| Subprefeitura Sé. Biblioteca Monteiro Lobato. Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque.

| Subprefeitura Vila Prudente. Praça Alcides de Franco Lima - Jardim Avelino.

Teatros e Centros Culturais

QUEEN LIVE KIDS

O espetáculo resgata as músicas de um dos maiores grupos de rock da história e exibe um show que diverte todas as gerações. Contação de histórias, animações e outras surpresas também prometem encantar a criançada. Que tal apresentar aos pequenos os clássicos que encantaram gerações de uma das bandas mais famosas do rock and roll internacional?

O projeto Queen Live Kids – um show de rock para crianças é uma apresentação recheada com os maiores sucessos do quarteto inglês que conquistou o mundo com suas performances, rocks, ao mesmo tempo, pesados e melódicos e canções inesquecíveis.

| Centro Cultural da Diversidade - Teatro Décio de Almeida Prado. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

QUASE CINEMA

História brasileira resgatada no interior da nossa terra por Luís da Câmara Cascudo, que conta a trajetória de João, um rapaz amarelo que ao parar numa gruta para descansar, é surpreendido pelo rosto de uma linda princesa que estava encantada. Ele, então, aceita o desafio de desencantá-la passando por difíceis provas de coragem e persistência. A peça é ambientada numa enorme caixa de imagens - slide e silhuetas são projetados sobre um tecido branco. O cenário e bonecos são inspirados naxilogravura num trabalho que tem o nordeste como palco de criação, a trilha sonora com base eletrônica traz o ritmo nordestino. Tudo pensado para que o público fique encantado pela magia das sombras e reconheçam a nossa brasilidade nos mínimos detalhes da peça.

| Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Não.

FORTUNA - TCHIRIBIM TCHIRIBOM - CANTANDO PELO MUNDO

Trabalho idealizado por Fortuna e Hélio Ziskind, as melodias de vários cantos do mundo tiveram as letras, originalmente cantadas no idioma de cada país, traduzidas, outras foram adaptadas para encontrar o significado mais próximo ao linguajar dos nossos pequenos. Um percurso que sai do Brasil vai para Nova Zelândia, China, passa pela Itália, desce para o Senegal, sobe para o Egito, vai para Israel, entra no Mediterrâneo, chega na França, vai até o México, dá a volta ao mundo de novo indo até o Japão e acaba finalmente na Romênia.

| 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

PRO MUNDO VIRAR - MADEIRITE ROSA

O grupo Madeirite Rosa é composto por cinco mulheres artistas e educadoras que desempenham as funções de atuação, direção, dramaturgia, cenografia, figurino e produção. O trabalho do grupo afirma a potência das relações coletivas e de mulheres na realização artística em diversas frentes de atuação. Seus espetáculos e oficinas articulam criações embasadas no riso e numa perspectiva crítica da sociedade.

| Centro Cultural Grajaú. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Não

CONSTRUTORES - COLETIVO VERTIGEM

O elenco é composto por artistas especialistas em suas áreas, que trabalham de forma específica as modalidades de Roda Cyr, acrobacia aérea com tecido em gota, acrobacias de solo, comicidade e a utilização do Trampoline Wall, uma técnica onde a cama elástica fica próxima a uma parede ou estrutura similar e os movimentos acrobáticos são executados tendo uma estrutura como uma base para uma “escalada” e bases para saltos e acrobacias, umas das mais recentes modalidade circenses, que ganhou notoriedade dentro de um espetáculo produzido pelo Cirque de Soleil em 1998.

A concepção dramatúrgica surge do cotidiano dos construtores no seu dia - a - dia no local de trabalho, a imagética do espetáculo é a cidade em obra.

| Centro Cultural Olido. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

CORTEJO - FANFARRONAS

Las FANFARRONAS é um sexteto feminino que joga a música e o circo em cena, apresentando performances variadas ao ritmo da Cumbia. Neste show, que é um espetáculo, o universo circense é embalado por seus temas tradicionais, por cumbias clássicas e também por músicas autorais, sempre com muito bom-humor, destreza e comicidade.

A instrumentação é composta por percussões e saxofones distintos (soprano, alto, tenor e barítono), convidando a uma infinitude de jogos cênicos e sonoros. As integrantes (originárias da Argentina, Brasil e Chile) trazem a musicalidade latino-americana para este espetáculo musical irreverente, ousado e imperdível para todas as gerações.

| Centro Cultural Penha - Teatro Martins Penna. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Não.

RISOSHOW

Garrafas de plástico, restos de cano e outros materiais que seriam lixo, são reinventados e transformados em instrumentos musicais. Em um verdadeiro show musical, você vai se contagiar com os ritmos brasileiros comandados pelo grande Maestro multi-instrumentista e com as trapalhadas de Tico e Polenta, que também são grandes tocadores de instrumentos.

| Centro Cultural Santo Amaro - Teatro Leopoldo Fróes. 12/10 às 15h. Acessibilidade: Sim.

CRIANCEIRAS - Manoel de Barros

Concebido pelo músico Márcio de Camillo a partir da obra de Manoel de Barros, o mais aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade, inspirado nas iluminuras da artista plástica Martha Barros, sob a direção de Luiz André Cherubini e com a estética teatral do Grupo Sobrevento de Teatro de Animação, o espetáculo CRIANCEIRAS, amálgama teatro e cinema de animação, música, tecnologia digital e literatura, fazendo-se ponte da obra poética para a infância. A cena é construída a partir do brincar dos intérpretes com a palavra do poeta musicada em interação com imagens físicas e projetadas que, delicadamente, no desenrolar das intrigas caçam jeitos inesperados para a liberdade dos curiosos personagens Bernardo, Sebastião, Caranguejo Se Achante, Sombra-Boa, e outros. Uma encenação delicada, sofisticada, inusitada e bela, concebida por artistas criadores comprometidos com a estética contemporânea da arte feita para crianças.

| Centro Cultural Santo Amaro - Teatro Leopoldo Fróes. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

CARAVANA ZONA LESTE - EXÉRCITO CONTRA NADA

Uma Caravana Itinerante reunindo artistas oriundos da zona leste, transita pelo espaço da apresentação, mantendo as regras de distanciamento social, desfilando suas habilidades circenses e musicais.

A cada encontro com seu público, nove artistas fazem números de variedades como malabares, contorcionismo, acrobacia, monociclo e palhaçadas acompanhados de uma banda ao vivo. Um desfile de elementos que são parte da cultura mambembe do Circo no Brasil.

| Centro Cultural Tendal da Lapa. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

SOBRE A PELE DOS PÊSSEGOS

O espetáculo tem criação, atuação e roteiro de Sílvia Brunello (Palhaça Olga), direção e dramaturgia de Lu Lopes e coloca uma lupa sobre o cotidiano de uma palhaça, revelando suas idiossincrasias e todo o potencial risível, absurdo, musical, fantástico e poético, contido em atos banais de seus afazeres domésticos. Como o toque do veludo, o espetáculo revela essa camada sutil que reveste o seu dia-a-dia, uma camada lúdica, leve e delicada… Como a pele dos pêssegos.

Com classificação livre, o espetáculo tem muito humor e música para toda família.

| Centro Cultural Vila Formosa (Teatro Zanoni Ferrite). 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

RODINHA DA IVONE

Nesta roda de samba para crianças, o Núcleo Caboclinhas traz um recorte lúdico da obra de Dona Ivone Lara. Músicas como Axé de Ianga, Tiê, Menino brasileiro, Sem cavaco não, Sonho meu, Sorriso Negro, narram a história da Dama Dourada do Samba.

| Centro de Culturas Negras - Mãe Sylvia de Oxalá. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Não.

O PRÍNCIPE AZUL

Um espetáculo de música infantil acessível a todas as crianças de diferentes idades e perfis socioeconômicos. Difundindo a música infantil, onde todos tocam instrumentos e cantam, com uma sonoridade onde se valoriza as raízes musicais brasileiras sem deixar de ser contemporânea.

A performance se funde aos personagens interpretando ludicamente os seres e saberes das canções.

| Centro de Formação Cidade Tiradentes. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

BADULAQUE (Banda)

Badulaque é um duo de música infantil formado por Daniel Ayres e Julia Pittier. Apresentando um repertório autoral, os arranjos da dupla são compostos a partir da utilização de instrumentos não convencionais, percussão corporal, sapateado, violão elétrico, piano e efeitos eletroacústicos. As letras das músicas focam na criatividade, na curiosidade e na inteligência da criança.

Com a Palavra Cantada desde 2005, Julia e Daniel criaram diversas atividades musicais interativas que resultaram na coleção Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada. A coleção, parceria com a editora Melhoramentos, inclui livros e DVDs e se tornou material didático em vários municípios do Brasil desde 2009.

Daniel e Julia também participam da banda Batuntã, que pesquisa e cria ritmos populares diversos com percussão e instrumentos de sopro.

| Teatro Alfredo Mesquita. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

PEQUENO CIDADÃO

Cantando, tocando percussões malucas e brincando muito em show especialmente montado para a diversão ser infinita é que faz aqui a banda Pequeno Cidadão. Brincadeiras, cantorias, malabarismos e muito alto astral. O encontro perfeito para comemorar a vacinação infantil e o retorno das crianças aos eventos culturais! Com 14 anos de existência, Pequeno Cidadão se apresenta com EDGARD SCANDURRA (Ira!), TACIANA BARROS (Gang 90 & Absurdettes) e com seus filhos e sobrinhos!

| Teatro Arthur Azevedo. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

NINA CANTA - TRUPE PÉ DE HISTÓRIAS

A peça musical conta as aventuras da menina Nina que encontra bichos da floresta, do mar e do céu, além de retratar momentos do seu dia a dia de descobertas. Através da narrativa, que intercala canções em meio a história, crianças e adultos tornam-se parte integrante de uma alegre e divertida experiência. O roteiro musical é composto por cantigas de roda, autorais e outras canções do universo infantil O espetáculo será na Tenda Sensorial da Sabina.

| Teatro Cacilda Becker. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

VIDA DE CÃO, CORAÇÃO DE HERÓI

O rio que era Doce, azedou…

Em VIDA DE CÃO, CORAÇÃO DE HERÓI, a Mundu Rodá lança seu corpo investigativo no universo infantil, apoiada em uma reflexão sobre o meio ambiente através de uma saga épica narrada por um cãozinho sobrevivente em busca da sua família da espécie “gente”.

Nossa história é baseada num dos maiores desastres ambientais ocorridos no mundo. Em 05 novembro de 2015, no município de Mariana, ocorreu o rompimento de uma das barragens da mineradora Samarco. O rompimento da barragem provocou uma avalanche de rejeitos de minérios de ferro que devastou a comunidade rural de Bento Rodrigues. Em seguida essa lama tóxica avançou em direção ao Rio Doce, soterrando plantas, animais e toda vida aquática por onde passava, até chegar na foz do rio Doce, onde a lama invadiu o mar na cidade de Regência, no Espírito Santo.

| Teatro Flávio Império. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

BARBATUQUES (Só mais um pouquinho)

Só + 1 Pouquinho é o 5º disco do Barbatuques, mas o 2º criado especialmente para as crianças. O novo disco traz 11 faixas, divididas em 10 músicas inéditas, composições dos integrantes: André Hosoi, Helô Ribeiro, Renato Epstein, Charles Raszl, Lu Horta, Luciana Cestari e Giba Alves, e uma 11ª faixa bônus, um pot-pourri com congadas do folclore brasileiro.

Desde o início dos anos 2000, onde sua carreira internacional ganhou projeção, o grupo foi cada vez mais atraindo a atenção do público infantil nos shows e oficinas, até que os pequenos se tornaram presença constante na plateia. Afinal, fazer música a partir dos sons do corpo é uma grande brincadeira, espontânea e divertida, assim como são as crianças.

O novo álbum vem com uma proposta um pouco diferente de Tum Pá (mais fonético e intuitivo).

Em “Só + 1 Pouquinho”, as letras ganham mais corpo, a mensagem vem mais proeminente, trazendo crônicas divertidas das relações entre filhos e familiares, das situações que permeiam o cotidiano e o imaginário das crianças. É um disco para toda família, inspirado em seu dia a dia.

| Teatro João Caetano. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

ÁGUA DOCE - RODRIGO ANDRADE

Iara, Abaré, Cacira e Xirú se aventuram para proteger os rios e o seu povo. Abaré, enviado por seu pai Xirú, inicia sua jornada por correntezas e turbulências para reencontrar sua irmã Iara e dar nova vida aos peixes e ao rio. Nesta trajetória, encontra seres míticos da cultura ribeirinha como a Cobra Grande, o Cabeça de Cuia, as três Marias lavadeiras, Jaguarão e Pirarucu.

| Vila Itororó - Canteiro Aberto. 12/10 às 16h. Acessibilidade: Não.

O AMIGO FIEL

O AMIGO FIEL baseia-se no conto homônimo de Oscar Wilde. Por meio do Teatro de Sombras e bonecos construídos com galhos de árvores, o espetáculo propõe uma reflexão profunda sobre o cinismo, a tolerância, o individualismo e a amizade. Em um jardim abandonado, amigos falam sobre a vida, sobre como cuidar de uma planta para que ela possa dar frutos.

| Teatro Alfredo Mesquita. 15/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

SERÁ QIE CHEGO LÁ?

Depois de uma longa viagem, Palhaço Belinha chega em um lugar desconhecido com sua mala cheia de segredos. Cansado e entediado, começa a jogar com as situações que vão aparecendo ao longo dessa espera, com bom humor, se diverte usando malabares, equilibrismo e muita cara de pau.

| Teatro Arthur Azevedo. 15/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

EMARANHADA

Você já pensou no cabelo como uma árvore? Na Raiz: é onde tudo começa! O espetáculo “EMARANHADA” brota no palco valorizando as raízes ancestrais presentes em nossa cabeça. Nesta história, a atriz Amarilis Irani retorna às suas origens e traz ao teatro uma HEROÍNA NEGRA. A pequena-grande MAVI, menina inventora de palavras, braços e mãos tagarelas, dona de uma cabeleira enorme. Mavi cria suas aventuras, às vezes, solitárias outras recheadas de amigos: raízes, tranças, árvores e animais. Numa fascinante saga de empoderamento feminino à personagem faz dos cabelos o caminho para encontrar aceitação. Emaranhando a força, a beleza e a poesia da representatividade negra, com raízes que se espalham do olhar do palco ao dos espectadores.

| Teatro Cacilda Becker. 15/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

CONTOS DO BRASIL

Contos do Brasil é um espetáculo de bonecos que traz 3 contos tradicionais brasileiros compilados pelo folclorista Câmara Cascudos, são eles A Princesa Sabichona, O Marido da Mãe D’água e o Sapo Com Medo D’água . Realizados por diferentes técnicas de bonecos, que tem como foco o brinquedo popular.

Os contos são entrelaçados por duas figuras cômicas: o narrado senhor “G” e o insuperável Bonequeiro.

| Teatro João Caetano. 15/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

NÓIS NA XITA II

Eles são corajosos, fortes, determinados e muito atrapalhados! Assim, o Grupo Namakaca parte em busca do riso perdido como uma grande aventura, no estilo Indiana Jones, enfrentando desafios e perigos, lutando bravamente na terra, no céu e no mar. Suas armas mais poderosas são o malabarismo, as acrobacias e a palhaçaria.

| Teatro Paulo Eiró. 15/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

O JARDINEIRO DA LUA

Seu Antonio narra a todos sua aventura de quando se tornou JARDINEIRO DA LUA aos 6 anos. Nesta história descobriremos que a Lua é repleta de flores luminosas, que precisam ser regadas por seu guardião do planeta Terra para manter sua luminosidade. Nesta aventura, o público viajará com o pequeno Toninho e seus amigos na descoberta de sua tarefa.

| Vila Itororó - Canteiro Aberto. 15/10 às 16h. Acessibilidade: Não.

A TURMA DO BOB E CAT

O espetáculo musical “Cantigas de Roda” apresenta dois personagens que fazem parte do projeto “A Turma do Bob e Cat”, que interpretam de forma bem humorada canções que contam histórias para o público infantil. Bob e Cat, um rato e uma gata, que brincam no palco e interagem com as crianças da plateia, durante as apresentações musicais.O repertório contém faixas que resgatam o nosso folclore e as antigas canções de roda, trazendo novos arranjos nas interpretações da banda, formada por violão, guitarra, teclado, bateria , ukulelê e escaleta.

| Teatro Flávio Império. 15 e 16/10 às 16h.

O AMIGO FIEL

O AMIGO FIEL baseia-se no conto homônimo de Oscar Wilde. Por meio do Teatro de Sombras e bonecos construídos com galhos de árvores, o espetáculo propõe uma reflexão profunda sobre o cinismo, a tolerância, o individualismo e a amizade. Em um jardim abandonado, amigos falam sobre a vida, sobre como cuidar de uma planta para que ela possa dar frutos.

| Teatro Alfredo Mesquita. 16/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

SERÁ QUE CHEGO LÁ?

Depois de uma longa viagem, Palhaço Belinha chega em um lugar desconhecido com sua mala cheia de segredos. Cansado e entediado, começa a jogar com as situações que vão aparecendo ao longo dessa espera, com bom humor, se diverte usando malabares, equilibrismo e muita cara de pau.

| Teatro Arthur Azevedo. 16/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

EMARANHADA

Você já pensou no cabelo como uma árvore? Na Raiz: é onde tudo começa! O espetáculo “EMARANHADA” brota no palco valorizando as raízes ancestrais presentes em nossa cabeça. Nesta história, a atriz Amarilis Irani retorna às suas origens e traz ao teatro uma HEROÍNA NEGRA. A pequena-grande MAVI, menina inventora de palavras, braços e mãos tagarelas, dona de uma cabeleira enorme. Mavi cria suas aventuras, às vezes, solitárias outras recheadas de amigos: raízes, tranças, árvores e animais. Numa fascinante saga de empoderamento feminino à personagem faz dos cabelos o caminho para encontrar aceitação. Emaranhando a força, a beleza e a poesia da representatividade negra, com raízes que se espalham do olhar do palco ao dos espectadores.

| Teatro Cacilda Becker. 16/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

CONTOS DO BRASIL

Contos do Brasil é um espetáculo de bonecos que traz 3 contos tradicionais brasileiros compilados pelo folclorista Câmara Cascudos, são eles A Princesa Sabichona, O Marido da Mãe D’água e o Sapo Com Medo D’água . Realizados por diferentes técnicas de bonecos, que tem como foco o brinquedo popular.

Os contos são entrelaçados por duas figuras cômicas: o narrado senhor “G” e o insuperável Bonequeiro.

| Teatro João Caetano. 16/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

NÓIS NA XITA II

Eles são corajosos, fortes, determinados e muito atrapalhados! Assim, o Grupo Namakaca parte em busca do riso perdido como uma grande aventura, no estilo Indiana Jones, enfrentando desafios e perigos, lutando bravamente na terra, no céu e no mar. Suas armas mais poderosas são o malabarismo, as acrobacias e a palhaçaria.

| Teatro Paulo Eiró. 16/10 às 16h. Acessibilidade: Sim.

LEIA TAMBÉM: