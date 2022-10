Vazamento de gás tóxico mata mulher no interior de SP; aulas e serviços públicos são suspensos

O vazamento de um gás tóxico matou uma mulher na cidade de Pontal, no interior de São Paulo, na noite de terça-feira (4). De acordo com informações da prefeitura da cidade, a vítima manuseava produtos de limpeza, que eram fabricados na casa em que ela morava, quando a substância química teria vazado. O cheiro forte tomou conta do município e dezenas de pessoas passaram mal. As aulas e os serviços públicos estão com as atividades suspensas.

Segundo a prefeitura, os moradores do bairro Campos Elíseos começaram a sentir sintomas como falta de ar por volta das 20h30, quando procuraram atendimento médico na Santa Casa de Pontal e reclamavam de um cheiro forte que invadiu suas moradias. Segundo o site G1, até 23h45, mais de 70 pessoas já tinham sido atendidas.

O prefeito de Pontal, José Carlos Neves Silva, o Zé Carlos (PSL), confirmou que foi registrada a morte da mulher e que dois moradores estão em estado grave. Eles foram intubados e encaminhados hospitais de Sertãozinho e Ribeirão Preto, que ficam na mesma região. Outras duas pessoas também seguem internadas na Santa Casa de Pontal fazendo uso de oxigênio.

Ainda não há confirmação sobre qual a substância química que vazou. O local em que houve o incidente não tinha autorização para a fabricação de produtos de limpeza. A prefeitura diz que as causas do vazamento serão investigadas.

Aulas suspensas

A Prefeitura de Pontal suspendeu as aulas nas redes municipal e estadual e também informou que os serviços públicos, com exceção da saúde, não terão expediente nesta quarta-feira (5).

Além do bairro Campos Elíseos, moradores de Nova Pontal, Jardim Europa, Jardim Jequitibá 1,2 e 3, Vila Adelaide e Vila Regina também reclamaram que sentiam o cheiro forte.

A administração municipal recomenda que eles deixem suas casas. Quem não tem para onde ir, deve buscar abrigo no Ginásio de Esportes Adib Damião.

LEIA TAMBÉM: