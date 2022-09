Assassinato do ganhador da Mega-Sena: Quem vai ficar com a herança milionária?

Morto após ser sequestrado e torturado por criminosos na última semana, em Hortolândia, Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi o ganhador do prêmio de R$ 47 milhões da Mega-Sena em 2020 e, embora tivesse comprado um sítio, reformado sua casa e ajudado amigos, ainda mantinha um patrimônio milionário no banco, boa parte dele investido.

Jonas, ou ‘Luquinha’, como era conhecido, matinha uma vida simples e morava na mesma casa que vivia antes de ganhar o prêmio, com um irmão e uma irmã. Nunca casou e nem tinha filhos. Como sua mãe e pai já são falecidos, os dois únicos herdeiros legais de toda a sua fortuna são seus dois irmãos.

De acordo com a lei cível, a irmã ficará com 50% do dinheiro e o irmão com os outros 50%. Os bens (sítio e carros) também serão divididos pelos herdeiros.

O CRIME

Lucas foi encontrado na quarta-feira (17) em uma alça de acesso da rodovia dos Bandeirantes, na altura de Hortolândia, com sinais de tortura, e morreu logo após dar entrada no hospital de traumatismo cranioencefálico.

Investigações da polícia chegaram a quatro suspeitos de seqüestrar a vítima e extorquir seu dinheiro e dois foram presos. Dois continuam foragidos. Durante o tempo que Luvas esteve com os criminosos, eles realizaram transferência e PIX de sua conta e tentaram fazer um saque com valor mais alto, de R$ 3 milhões, mas não conseguiram porque a gerente do banco não autorizou.

Um amigo da família disse que quase todo o dinheiro dele estava investido por prazo pré-fixado de 3 anos, e por isso os bandidos não conseguiram sacar essa quantia toda.

Segundo a polícia, todos os moradores do bairro onde Lucas vivia sabiam que ele tinha sido ganhador da loteria.