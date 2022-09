Jovem de 18 morre após cair de touro em rodeio no interior de São Paulo; veja vídeo

Peão de 18 anos morre em rodeia no interior de São Paulo (Reprodução / Twitter)

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o exato momento em que um jovem peão caiu de uma montaria em touro, durante uma competição realizada na cidade de Luís Antonio, região metropolitana de Ribeirão Preto, interior de São Paulo,

Thiago Francisco Perez Castilho tinha apenas 18 anos e disputava uma competição no Parque de Exposições e Eventos Gilberto Moreno na noite desta quinta-feira, quando o acidente ocorreu.

Peão Thiago Francisco Perez Castilho morreu ao cair do touro (Reprodução / Redes Sociais)

Pelas imagens, é possível ver o momento em que ele cai do touro e seu capacete se solta de sua cabeça ao ser atingido pelo animal. A principal suspeita é que ele tenha sido pisoteado pelo touro no momento da queda, principalmente na região da cabeça.

Veja o vídeo do momento do acidente:

🚨 Um peão de 18 anos morreu ao ser atingido pelo touro durante um rodeio. O caso foi na noite de quinta, na região de Ribeirão Preto: https://t.co/5p3Jdw4NNy pic.twitter.com/to4YdhtE7d — acidade on Ribeirão e Região (@acidadeonrp) September 23, 2022

Thiago desmaiou na hora e a equipe correu para a arena para afastar o animal, enquanto a equipe médica prestava os primeiros socorros ainda no local.

O jovem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas sofreu uma Parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele morreu no local.

Um boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita e acidental e a polícia, até esta sexta-feira, aguardava o laudo do IML (Instituto Médico Legal) para apurar as responsabilidades pela morte do jovem peão.

A organização do evento ainda não se manifestou sobre o acidente.

OUTRO CASO

Caso semelhante ocorreu em agosto, no Rodeio Internacional de Barretos, onde o peão Alex Trindade, de 32 anos, foi pisoteado e chifrado por um touro após cair e precisou ser socorrido. Mas, ao contrário de Thiago, ele não perdeu a consciência no momento do acidente e se recuperou após ao atendimento médico.