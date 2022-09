Ator José Dumont disse que imagens de sexo com crianças seriam usadas como ‘estudo para trabalho’

O ator José Dumont, de 72 anos, que foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil, no Rio de Janeiro, confirmou que as imagens eram suas e faziam parte de um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”. Ele passou por uma audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Além disso, foi reaberta uma investigação na Paraíba contra ele sobre estupro de vulnerável.

A prisão do ator ocorreu no último dia 15, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na ocasião, os policiais investigavam supostos abusos sexuais cometidos contra um garoto de 12 anos e, ao fazer vistoria na casa do artista, no Bairro do Catete, na Zona Sul do Rio de Janeiro, encontraram imagens de sexo envolvendo crianças no celular e no computador do artista.

De acordo com reportagem do jornal “O Globo”, ao ser ouvido pela polícia, Dumont negou que integrasse um grupo de pornografia infantil, mas confirmou que essas imagens apreendidas eram dele e seriam usadas como estudo para um futuro trabalho.

No entanto, um relatório feito Núcleo de Combate ao Uso e à Exploração Sexual Infantil, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), indica que pelo menos um dos 240 arquivos de imagens e vídeos de pornografia infantil pode ter sido produzido com uma câmera do aparelho celular do artista.

A Polícia Civil diz que tanto o computador quanto o celular de Dumont ainda vão ser submetidos a uma perícia. A análise mais aprofundada visa identificar se há mais conteúdos de sexo envolvendo menores de idade.

Conforme a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o ator passou a ser investigado após denúncias feitas por vizinhos dele. Câmeras de segurança do condomínio onde ele mora mostraram o ator beijando e fazendo carícias no menor de 12 anos.

Segundo a investigação, ele se aproximou do menino há um ano, ao oferecer ajuda financeira e presentes. A polícia diz que o ator usava de sua fama e prestígio para atrair o adolescente, que era seu fã. Dumont teria, inclusive, feito um deposito de R$ 1 mil para a vítima.

O juiz Antonio Luiz da Fonseca Lucchese, que converteu a prisão do ator em preventiva, disse na decisão que “a situação tem contornos de gravidade” em função do grande número de conteúdo de pornografia infantil encontrado de posse do ator. Assim, determinou que ele siga preso.

José Dumont está preso na Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio. A defesa dele não foi localizada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Reabertura de inquérito

Após a prisão do ator, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) informou, na segunda-feira (19), que reabriu uma investigação contra Dumont sobre estupro de vulnerável. O crime em questão envolveria menores com idades entre 8 e 14 anos e teria ocorrido em 2009, em um apartamento em que ele se hospedava, no município de Cabedelo.

A denúncia sobre esse caso também partiu de vizinhos e, segundo o MPPB, a Promotoria de Justiça tomou as medidas necessárias, mas na investigação não encontrou elementos suficientes para denunciar Dumont à Justiça na época. Agora, o caso será retomado com a oitiva das vítimas e de testemunhas.

O ator também deve ser ouvido por meio de videoconferência nos próximos 30 dias.

Carreira

O paraibano José Dumont tem mais de 40 anos de carreira como ator e só na TV Globo participou de mais de 15 novelas e séries. Entre elas está a novela “Nos Tempos do Imperador”, a série “Carga Pesada”, e o especial “Morte e Vida Severina”, que ganhou o Emmy Internacional.

Ele estava escalado para integrar o elenco da novela “Todas as Flores”, no Globoplay, mas foi retirado do projeto da plataforma de streaming após envolvimento no crime.

“O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela “Todas as Flores”, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, destacou a TV Globo, em nota.

O artista também trabalhou na extinta TV Manchete e, na Record TV, participou de séries como “Milagres de Jesus” e de novelas como “Caminhos do Coração” e “Mutantes”.