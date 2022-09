José Dumont é preso por armazenar pornografia infantil; ele é investigado por abuso de menor

Ator José Dumont é preso no RJ por armazenar pornografia infantil (Divulgação/Polícia Civil)

O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (15) por armazenamento de pornografia infantil. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por supostos abusos sexuais cometidos contra um garoto de 12 anos. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, parte das investigações, os policiais encontraram imagens de sexo envolvendo crianças no celular e no computador dele.

Conforme a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o ator passou a ser investigado após denúncias feitas por vizinhos dele. Câmeras de segurança do condomínio onde ele mora mostraram o ator beijando e fazendo carícias no menor de 12 anos.

Segundo a investigação, ele se aproximou do menino há um ano, ao oferecer ajuda financeira e presentes.

Após ser preso em flagrante, Dumont foi levado para a DCAV. Mais tarde, passou por uma audiência de custódia e teve a prisão mantida. Agora, a investigação continua em sigilo.

A defesa do ator não foi localizada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Carreira

O paraibano José Dumont tem mais de 40 anos de carreira como ator e só na TV Globo participou de mais de 15 novelas e séries. Entre elas está a novela “Nos Tempos do Imperador”, a série “Carga Pesada”, e o especial “Morte e Vida Severina”, que ganhou o Emmy Internacional.

Ele estava escalado para integrar o elenco da novela “Todas as Flores”, no Globoplay, mas foi retirado do projeto da plataforma de streaming após envolvimento no crime.

“O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela “Todas as Flores”, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, destacou a TV Globo, em nota.

O artista também trabalhou na extinta TV Manchete e, na Record TV, participou de séries como “Milagres de Jesus” e de novelas como “Caminhos do Coração” e “Mutantes”.

