Brasileiro acusado de estuprar menina de 13 anos em Santa Catarina é preso nos EUA; entenda o caso

O brasileiro Thomas Francis Donschat, de 29 anos, acusado de estuprar uma menina de 13 anos, em Santa Catarina, foi preso na cidade de Rockville, em Marylland, nos Estados Unidos. Ele tinha um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça brasileira, em junho de 2020, e desde então era procurado.

A prisão aconteceu no último dia 29 de junho, mas só foi divulgada pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) no dia 8 de setembro.

Na quarta-feira (15), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) confirmou que se trata de Donschat. No entanto, o órgão não divulgou mais detalhes, como quando ocorreu o abuso sexual, pois o caso segue em sigilo.

Segundo reportagem do site G1, o brasileiro acabou localizado depois que teve sua entrada nos Estados Unidos registrada pelo Serviço de Imigração. Como tinha um mandado de prisão em aberto no Brasil, a Polícia Federal fez um pedido para que ele fosse procurado pelas autoridades norte-americanas. Assim, em 15 de junho, ele teve o paradeiro descoberto e, em 29 de junho, foi preso.

Como o processo sobre o estupro segue em andamento no Brasil, ou seja, ainda não houve uma condenação definitiva, Donschat continuará sob custódia das autoridades nos Estados Unidos até que o processo de extradição seja concluído.

Além do ICE, oficiais de Operações de Execução e Remoção (ERO) do Serviço de Alfândega (ICE) de Baltimore participaram da ação que resultou na prisão do brasileiro.

A defesa de Donschat não foi localizada para comentar a prisão dele até a publicação desta reportagem.

LEIA TAMBÉM: