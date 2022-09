Suzane von Richthofen deixa cadeia para ‘saidinha’ temporária e web reage

Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002, deixou a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), na última terça-feira (13) para a chamada “saidinha” temporária.

Um vídeo que circula na web mostra Suzane bem vestida cruzando os portões da cadeia. Ela passa sem falar com ninguém.

Usuários das redes sociais têm expressado suas opiniões a respeito do benefício concedido à prisioneira.

Confira algumas das menções no Twitter:

Mais uma Saidinha Temporária🤡



Suzane Von Richthofen, ASSASSINA DOS PAIS,deve retornar no dia 19 de Setembro.



Isso é revoltante,meu Deus!!! pic.twitter.com/d129i75z5Q — Elisa Brom (@brom_elisa) September 14, 2022

Suzane VR sai mais da cadeia do que eu saio de casa — Marianne, da casa Targaryan 🐉 (@_marivilhosaa) September 14, 2022

A suzane richthofen ter direito a saída temporária é o atestado que a justiça brasileira é um c* — Nathalia Lima (@nath__lima) September 14, 2022

Suzane Richthofen tendo mais lazer que o trabalhador brasileiro — juh 🇾🇪 (@dinixjulia) September 14, 2022

A boa aparência de Suzane e o fato de ela estar bem vestida ao deixar o presídio para a “saidinha” chamou a atenção de muitos internautas:

como a suzane consegue estar bem arrumada, cabelo cuidado e pele boa estando dentro da prisão? q a maioria sai feia, careca, tonhão cheia de tatuagem fico chocada — web diva maila uchis🕷️ (@roseuchis) September 14, 2022

como a suzane von richthofen que ta presa a anos ta a maior gata???? que ódio meu deus

eu aqui com o cabelo ressecado

muda brasil — coríntio fan account (@ixtefinha) September 14, 2022

Suzane tá mais conservada que eu que “livre” https://t.co/2JYZqTIEuz — camila com C de cerveja 🇾🇪 (@eita_camilaa) September 14, 2022

A Suzane Richthogen deixando o presídio com cabelo bonito, bem arrumada, bem tratada… ela tava presa mesmo?? — Lidia Bazani (@BazaniLidia) September 14, 2022

‘Saidinha’ de Suzane von Richthofen

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, Suzane e os demais detentos agraciados com a “saidinha” poderão ficar sete dias em liberdade. Assim, ela deve retornar ao presídio até as 14h no dia 19.

Essa já é a terceira saída temporária do ano. A primeira foi em março e a segunda, em junho. Nas duas ocasiões anteriores, Suzane foi contemplada com o benefício, que é concedido a presos com bom comportamento, que já cumpriram uma parte da pena e que estão no regime semiaberto.

Além disso, vale lembrar que a condenada por matar os pais está cursando Farmácia em uma universidade de Taubaté. O pedido foi feito por sua defesa e acatado.

Durante as férias da faculdade, ela ainda foi autorizada a frequentar aulas de um curso particular de informática.

Relembre o crime

Manfred e Marisia Richthofen foram mortos a pauladas em 2002 pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos a mando da filha do casal, Suzane.

Inicialmente o caso foi tido como latrocínio (roubo seguido de morte), mas dez dias depois eles confessaram o crime.

A motivação foi porque Manfred e Marísia, de classe média alta, eram contra o namoro de Suzane e Daniel. Eles foram condenados a 39 anos de prisão e Cristian a 38 anos.

