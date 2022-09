Após 3 dias desaparecidas, mãe e filha são encontradas em zona rural de MG; entenda o caso

Mãe e filha foram encontradas na zona rural da cidade Morada Nova de Minas, em Minas Gerais, após ficarem desaparecidas por três dias.

Ludmila de Jesus, de 21 anos, e Kyara, de apenas 3, viajavam com Valter Moreira Westermann, de 23, companheiro de Ludmila, rumo à casa da mãe a jovem. Partiram na sexta-feira (9) de Ribeirão das Neves, também em Minas.

O carro da família teve um problema em um determinado trecho do percurso. Ludmila, acompanhada da filha, tentou achar um local em que houvesse sinal de celular para avisar sobre o ocorrido e pedir ajuda, mas não retornou mais.

Valter acionou as autoridades e, juntos, eles passaram a noite procurando Ludmila e Kyara. As duas foram encontradas em uma região de mata densa e próximo a um rio apenas na tarde de segunda-feira (12), com a ajude de um drone.

Mãe e filha estavam bastante debilitadas. Elas receberam os primeiros socorros e, em seguida, foram encaminhadas a um hospital de Morada Nova de Minas.

Momentos de tensão

Ludmila contou à TV Integração como se perdeu e os momentos difíceis pelos quais passou.

“Eu estava com a localização da casa da minha mãe no telefone e falei: ‘Amor, você fica ai’. Passou um carro por nós e disse que, logo na frente, em uma placa, tinha sinal. Então eu fui, peguei o sinal e atualizei a localização. Fui no caminho que estava indicando a casa da minha mãe”, conta.

Durante a caminhada, ela percebeu que a rota que escolheu a levava para uma área de mata. Ela andou uma longa distância, e a bateria do celular acabou.

A jovem contou que não comeu nada durante esses três dias e que precisou beber água de uma fossa.

Ainda segundo Ludmila, a filha foi quem deu forças para que ela continuasse. “Se não fosse ela, eu teria desistido.”