Metroviários decidem adiar greve desta terça-feira, mas mantêm mobilização

Em assembleia realizada pelos metroviários nesta segunda-feira, a categoria dos metroviários decidiu suspender a greve marcada para terça-feira na cidade de São Paulo. Com isso, todas as linhas do Metrô de São Paulo operam normalmente nesta terça-feira.

Foi decidido, porém, manter o estado de greve e fazer um ato na porta da Secretaria Estadual na próxima quinta-feira, às 16h. A categoria decidiu também que todos os funcionários deverão usar colete indicando a mobilização dos funcionários.

Segundo o sindicato, em maio deste ano foi fechado um acordo no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) em que foi previsto o pagamento, em 31 de agosto de 2022 e 31 de janeiro de 2023, de steps, uma espécie de mecanismo para diminuir a desigualdade salarial que existe no Metrô. São pagos 5% de reajuste, que são incorporados aos salários. O problema é que o Metrô não cumpriu o combinado, segundo o Sindicato dos Metroviários de São Paulo.

No decorrer da tarde desta segunda houve uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) com representantes da categoria e do Metropolitano de São Paulo, mas não houve consenso entre as partes envolvidas, já que o sindicato acusa a empresa de “calote”, mas os advogados do Metrô garantiram que tudo que foi acordado com a categoria está sendo cumprido.

De acordo com a assembleia realizada nesta segunda-feira, a possibilidade de greve não está totalmente descartada e uma nova reunião será marcada para a próxima segunda-feira (dia 19) para voltar a discutir a possibilidade de paralisação de toda a categoria.

