Lotofácil vai sortear R$ 1,5 milhão nesta terça-feira; ontem loteria saiu para 4 pessoas

A Lotofácil, concurso 2612, vai sortear na noite desta terça-feira (13) prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão. Leva o montante quem acertar as 15 dezenas premiadas.

O sorteio acontece a partir das 20h, em São Paulo. Para tentar a sorte, o apostador precisa “fazer sua fezinha” até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou através dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Ontem quatro pessoas dividiram o prêmio máximo da Lotofácil. Assim, cada uma delas levou para casa R$ 435.307,17.

Confira os números sorteados para o concurso 2611:

02, 03, 04, 05, 06

07, 08, 13, 14, 15

17, 19, 21, 22, 25

Outras 320 pessoas fizeram 14 acertos e vão receber, cada uma, prêmio no valor de R$ 1.629,89.

Já 11.722 apostadores marcaram 13 pontos e ganharam apenas R$ 25.

Hoje tem Mega-Sena

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 75 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.519, que também será sorteado na noite desta terça.

No último sorteio, realizado no sábado (10), não houve acertadores na faixa principal, mas 112 apostadores chegaram bem perto do prêmio milionário. Todos eles acertaram cinco números (quina) e cada um vai levar um prêmio de R$ 39.587,01.

Na faixa dos quatro acertos (quadra), 7.288 apostas ganharam R$ 869,08.

Além do sorteio desta terça-feira, a loteria também terá nesta semana concursos realizados na quinta-feira (15) e no sábado (17).

Quina acumulada

A Quina, por sua vez, está acumulada e pode pagar R$ 2,3 milhões para quem acertar a faixa principal do concurso 5948.

O último sorteio, realizado na segunda-feira (12), não teve ganhadores na faixa principal. Contudo, 46 sortudos marcaram a quadra e vão receber, cada um, R$ 7.174,82.

Outros 4.427 apostadores fizeram três pontos (terno) e levaram para casa R$ 71.

