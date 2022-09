Concurso 2612 da Lotofácil paga R$ 1,5 milhão; confira os números

O apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas para o concurso 2612 da Lotofácil vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Confira as quinze dezenas da Lotofácil desta terça-feira:

01, 03, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

SORTEIO ANTERIOR

O sorteio desta segunda-feira da Lotofácil teve quatro ganhadores com 15 dezenas e todos ganharam prêmios individuais de R$ 435.307,17. Os ganhadores são das cidades de Ponte e Lacerda, no Mato Grosso, Caruaru, em Pernambuco e Laranjeiras do Sul, no Paraná.

Na faixa dos 14 acertos, 320 apostas levaram para casa R$ 1.629,89 cada e na faixa dos 13 números foram 11.722 acertadores e cada um ganhou R$ 25,00. Clique e veja os números sorteados nesta segunda-feira.

Veja o sorteio do concurso 24517 da Dupla Sena

1º sorteio

06, 07, 16, 18, 26, 48

2º sorteio

03, 05, 16, 23, 24, 30

Concurso 655 Dia de Sorte paga R$ 700 mil

Confira os números sorteados para o sorteio desta terça-feira.

04, 08, 12, 20, 26, 27, 31

Mês da sorte: 10 (outubro)

Confira o sorteio da Timemania

Reprodução/Loterias Caixa

A Timemania vai pagar nesta terça-feira um prêmio estimado em R$ 300 mil aos apostadores da loteria.

Confira os números:

06, 20, 27, 45, 51, 73, 76

Time do coração: 53 (Luverdense-MT)