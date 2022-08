Programa oferece mais de 220 bolsas de estudo para alunos da rede pública; veja os requisitos

A organização educacional Cogna está com inscrições abertas para o programa “Somos Futuro”, que oferece bolsas de estudo integrais para alunos de escolas públicas. São 223 vagas que serão disponibilizadas pelo Instituto Somos em 143 escolas parceiras espalhadas por 98 cidades de 19 estados do país. Os interessados devem se inscrever pela internet até o dia 25 de setembro.

Para participar do processo seletivo, o aluno precisa estar no 9º ano do Ensino Fundamental II em escola pública, além de ter bom desempenho acadêmico. As vagas são destinadas àqueles com baixas condições socioeconômicas, sendo que a renda familiar per capita tem de ser de até dois salários-mínimos.

Os alunos devem acessar o site do programa, preencher uma ficha de inscrição e o questionário socioeconômico. Também será solicitado o envio de dois vídeos, nos quais o candidato conte sua história de vida e sobre como sua família o irá apoiar na jornada de aprendizagem.

As bolsas de estudo abrangem os três anos do ensino médio. Os aprovados iniciarão o ano letivo de 2023 em uma das escolas parceiras do programa, com isenção de 100% das mensalidades e materiais didáticos.

“Ao contribuir para o acesso à educação de qualidade, por meio do Somos Futuro, estamos colaborando para a redução das desigualdades sociais em várias regiões do Brasil, levando oportunidades e ampliando possibilidades para que esses jovens possam sonhar e ter um futuro melhor” ressaltou o presidente do Instituto Somos, Mario Ghio.

O processo seletivo consiste em quatro etapas eliminatórias: análise socioeconômica; avaliação acadêmica online; entrevista online com voluntários do Instituto Somos e entrevista com alunos e responsáveis na escola escolhida.

Além da bolsa e dos materiais didáticos gratuitos, os selecionados ainda participarão de um programa de mentoria, formado por voluntários, no qual serão desenvolvidas habilidades socioemocionais e planejamento de carreira. Desde 2018, o programa já beneficiou mais de 590 jovens.

