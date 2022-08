Confira os números do concurso 2510 da Mega-Sena e veja se ficou milionário

O acertador das seis dezenas sorteadas para a Mega-Sena neste sábado (dia 13) vai levar para casa uma bolada estimada em R$ 27 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados e veja se ficou milionário

08, 13, 25, 32, 44, 57

O último concurso, realizado na quarta-feira passada (10), não teve acertadores das seis dezenas e, por isso, acumulou.

No sorteio de quarta, ninguém levou o prêmio principal, mas 47 pessoas acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 48.983,97. Também foram premiados 2.560 pessoas que acertaram a quadra e todos ganharam prêmios individuais de R$ 1.284,73.

Mais Milionária paga R$ 12 milhões

O concurso 12 da Mais Milionária vai pagar R$ 11 milhões neste sábado. 3

Confira os números sorteados e veja se ficou milionário:

50, 26, 31, 24, 06, 20

Trevos: 1 e 5

Concurso 5923 da Quina paga R$ 2,3 milhões

Confira as cinco dezenas sorteadas para a Quina este sábado:

01, 16, 36, 54, 58

Veja os números sorteados pela Lotofácil

O concurso 2598 da Lotofácil deve pagar neste sábado um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a loteria neste sábado são:

01, 03, 06, 09, 10

11, 12, 13, 14, 17

18, 19, 20, 23, 25

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio desta sexta-feira, apenas dois apostadores acertaram as quinze dezenas sorteadas e cada um deles ganhou R$ 1.935.877,36. Uma das apostas vencedoras foi feita em Vitória, no Espírito Santo, e a outra pelo canal eletrônico da Caixa,