Presa suspeita de dopar homem em motel e roubar R$ 10 mil via Pix

Uma mulher suspeita de dopar um homem em um motel e roubar R$ 10 mil de sua conta via Pix foi presa na última quarta-feira (29) em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Luciana dos Santos da Conceição foi detida em casa. As autoridades cumpriram um mandado de prisão preventiva que estava em aberto.

Segundo as investigações, a vítima contou que conheceu a mulher na noite do último dia 5, quando andava pelas ruas de Copacabana. Ele e a mulher, que teria se apresentado como Vitória, flertaram e seguiram para um motel em Botafogo.

No local, o rapaz ingeriu uma bebida e acabou perdendo a consciência em seguida. O golpe é comum e conhecido como “Boa noite, Cinderela”.

Menos R$ 10 mil na conta bancária

Ao acordar, a vítima seguiu para um hospital em um táxi. Ele foi medicado e se deu conta que havia sido vítima de um golpe. Várias transferências via Pix haviam sido feitas com destino à conta de Luciana. O prejuízo total somou cerca de R$ 10 mil.

A suspeita teve as contas bloqueadas pelo banco a pedido da vítima. Ela, no entanto, continuou tentando extorquir o homem, indo ao trabalho dele e exigindo dinheiro. Ela teria, inclusive, ameaçado “plantar drogas” no trabalho do rapaz, também localizado em Copacabana. Diante dos fatos, ele registrou a ocorrência na delegacia.

A polícia disse que Luciana é garota de programa.

Participaram da ação para prender a mulher agentes de duas delegacias da região - a 12ª DP (Copacabana) e a 13ª DP (Ipanema).

