Motoristas e cobradores de ônibus voltam a entrar em greve na cidade de São Paulo

Motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista voltaram a entrar em greve desde a 0h desta quarta-feira (29). Segundo a SPTrans, a medida afeta 675 linhas diurnas e 6.008 ônibus, que transportariam 1,5 milhão de passageiros no pico da manhã (veja a relação das empresas abaixo).

Por conta da greve, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o Rodízio Municipal de Veículos. Com isso, carros com placas 5 e 6 podem circular. Faixas exclusivas e corredores de ônibus também estão liberados.

As zonas de restrição para veículos pesados, como restrições como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF), assim como a Zona Azul, continuam funcionando normalmente.

No total, a cidade de São Paulo tem 11.783 ônibus, que são operados por 24 empresas. A greve atinge 13 delas, segundo a SPTrans. A companhia destacou que, durante esta madrugada, 88 linhas do noturno não operaram. Depois das 4h, foi interrompida a operação em todas as garagens dos grupos estrutural e de articulação regional.

As vans do serviço Atende+, que transportam pessoas com deficiência de alto grau de severidade, estão operando normalmente.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos destacou que antecipou a oferta de trens em circulação e ampliar o horário de pico. Já o Metrô, CPTM, ViaQuatro e ViaMobilidade estão com trens reservas em condições operacionais em todas as linhas para o atendimento aos passageiros.

A prefeitura da capital informou, ainda, que a liminar que obteve no final de maio para manutenção de 80% da frota operando em horário de pico e 60% nos demais horário segue válida e a SPTrans solicitou o aumento do valor da multa diária, que atualmente é de R$ 50 mil.

Reivindicações

Essa é a segunda greve feita pela categoria em duas semanas. No último dia 14, os trabalhadores paralisaram os serviços no chamado sistema estrutural, afetando 713 linhas e 6,5 mil ônibus.

Na ocasião, houve um acordo para o pagamento do reajuste salarial de 12,47% como era pedido pelos motoristas. No entanto, segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas), outras reivindicações, como hora de almoço remunerada, PLR e plano de carreiras ainda não foram atendidas.

Assim, em assembleia na noite de terça-feira (28), na sede da entidade, na Liberdade, eles decidiram parar novamente.

“Já se passaram dois meses das nossas negociações e os patrões mostraram-se intransigentes, pedindo prazos, paciência e protelando decisões. A categoria está estafada dessa enrolação”, disse o presidente em exercício do Sindmotoristas, Valmir Santana da Paz (Sorriso).

O sindicato destacou que a greve deverá durar 24 horas. A categoria deve se reunir para uma nova assembleia nesta quarta-feira, às 16h, na sede do sindicato, para tratarem do futuro do movimento.

Veja a relação de empresas com a operação paralisada, segundo a SPTrans:

Santa Brígida (Zona Norte)

Gato Preto (Zona Norte)

Sambaíba (Zona Norte)

Viação Metrópole (Zona Leste)

Ambiental (Zona Leste)

Via Sudeste (Zona Sudeste)

Campo Belo (Zona Sul)

Viação Grajaú (Zona Sul)

Gatusa (Zona Sul)

KBPX (Zona Sul)

MobiBrasil (Zona Sul)

Viação Metrópole (Zona Sul)

Transppass (Zona Oeste)

Gato Preto (Zona Oeste)

Veja a relação das empresas operando normalmente: