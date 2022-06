Jovem grávida é encontrada morta em mala na Grande São Paulo

Uma mulher de 22 anos que estava grávida foi encontrada morta dentro de uma mala na Estrada da Volta Fria, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O ex-namorado da jovem afirmou ter cometido o crime.

A confissão do homicídio foi feita durante depoimento concedido à polícia na última quarta-feira (22).

Os outros dois suspeitos, que tiveram relacionamentos recentes com Cíntia Silva dos Santos, também foram ouvidos pelas autoridades ontem. Um deles era o pai do filho dela e o outro era o ex-padrasto, que seria seu atual namorado.

O desaparecimento da jovem

Cíntia Silva dos Santos estava desaparecida desde o último fim de semana. Ela saiu de casa em um carro de aplicativo dizendo que iria visitar o ex-namorado, que estava em período de “saidinha” de um presídio em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde cumpre pena por estupro e violência doméstica.

A família chegou a registrar um boletim de ocorrência após o sumiço de Cíntia. O corpo dela foi encontrado na terça-feira (21) e foi reconhecido por parentes. A vítima tinha perfurações na região do pescoço e sinais de espancamento.

Quem achou a mala com o corpo da jovem foi uma motorista de ônibus escolar, em uma região de mata.

Investigação vai seguir, diz polícia

O caso foi registrado como homicídio no 4º DP de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

A polícia deve agora pedir a quebra do sigilo telefônico de Cíntia e do ex-namorado para saber se ele contou com a ajuda de outras pessoas para planejar e executar o homicídio que chocou a cidade.

