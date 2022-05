Adolescente de 14 anos esfaqueia três colegas durante a aula

Três jovens são esfaqueados em uma escola do Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Um adolescente de 14 anos esfaqueou três colegas em um colégio da zona norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na sexta-feira (06), durante uma aula.

Segundo o padrasto de uma das vítimas, uma menina da mesma idade, o jovem simplesmente a esfaqueou nas costas, no braço e no pescoço. Depois, ele correu e esfaqueou uma outra colega e, por fim, um terceiro aluno, que que tentou o imobilizar, aplicando uma gravata, foi esfaqueado nas costas.

Segundo o relato, a série de agressões só chegou ao fim quando o professor de inglês da escola ergueu uma cadeira, chegou perto dele e o chamou pelo nome. Ainda de acordo com o padrasto da jovem de 14 anos, o agressor largou a faca, se acalmou e foi para um canto da sala.

“Ela estava sentada na frente dele. Minha enteada disse que sentiu um negócio quente e saiu correndo. Quando ela olhou para trás, a amiga já estava no chão. O garoto que estava atrás dele, pulou nas suas costas. Foi um verdadeiro herói”, contou o padrasto, que na hora estava trabalhando com entregas e recebeu uma ligação da esposa, dizendo que a enteada havia caído da escada na escola, só descobrindo o que realmente havia ocorrido quando chegou no local.

Eduardo Paes visita escola onde três foram esfaqueados (Reprodução/Twitter)

O crime foi levado para a 37º Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, onde o delegado Marcos Henrique de Oliveira Alves informou que o agressor será apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado, duplamente qualificado, por motivo fútil e pelo recurso que torna impossível a defesa da vítima.

“O agressor não tem condições de ser ouvido agora. Ele apresenta um quadro de surto psicótico e está sendo encaminhado para um hospital. Ele estava em tratamento. A mãe nos relatou que ele tinha um comportamento alterado, era um adolescente introspectivo, que não falava com ninguém na turma. E quando era cobrado por alguma demanda, tinha uma atitude desrespeitosa e agressiva”, relatou o delegado, que ouviu as três vítimas na noite desta sexta-feira.

Segundo Alves, a mãe do agressor disse que ele justificou ter praticado esses atos porque estava sendo ameaçado por alguém. Se ele não praticasse o crime, iriam fazer mal a ele e a sua família. O adolescente, de acordo com a mãe, já vinha sendo acompanhado num Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi).

