Prefeitura de SP abre vestibular online com 420 vagas em cursos técnicos na área da saúde

A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para 420 vagas na na Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, na Cidade Tiradentes, zona leste da cidade. São oferecidos gratuitamente cursos técnicos de análises clínicas, cuidados de idosos, farmácia, gerência em saúde, saúde bucal e hemoterapia.

Podem participar do processo seletivo pessoas acima de 18 anos com ensino médio completo ou cursando o último ano. Há turmas nos horários da manhã, tarde e noite.

Após a conclusão do curso, os alunos recebem duas certificações, estando aptos a trabalhar como auxiliares e técnicos em todo o território nacional.

Em razão da pandemia, mais uma vez o vestibular composto por uma redação será realizado no formato online, com o tema “Crise Mundial e Econômica”. A entrega deve ser realizada até o dia 7 de junho no site da Vunesp.

A escola pertence à Fundação Paulistana, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

“Com a pandemia, a área da saúde que já tinha altos índices de empregabilidade ganhou ainda mais relevância. Há 16 anos, a Escola Makiguti forma profissionais preparados para o mercado de trabalho, que têm o estágio obrigatório na grade curricular, proporcionando a experiência na teoria e prática, fundamentais para o dia a dia da área”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Vestibular

Além da prova, os perfis dos candidatos serão avaliados, tendo como critérios de desempate os egressos de escolas públicas, que vão ter 15 pontos, e os participantes que estudaram em escolas públicas localizadas em Cidade Tiradentes recebem outros 15 pontos extras.

Para efetuar a inscrição, é preciso pagar uma taxa de R$ 22. O resultado será publicado no site da Vunesp e no Diário Oficial do Município, no dia 6 de julho de 2022.

O edital sobre o processo seletivo e a documentação exigida pode ser acessado neste link.