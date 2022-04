Bancos fecharão no feriado de amanhã em todo o país

No feriado da Inconfidência Mineira, nesta quinta-feira (21), não haverá atendimento nas agências bancárias de todo o país.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento como internet e mobile banking.

Contas de consumo como água, energia e telefone, por exemplo, que vencerem no dia 21 de abril, poderão ser pagas no dia 22, sem acréscimo de juros. Nesta sexta-feira (22), as agências reabrirão com atendimento normal aos clientes.

AEROPORTOS

O movimento nos aeroportos operados pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) deve ser ainda maior neste feriado da Inconfidência Mineira (21) na comparação com a Semana Santa. Enquanto no feriado religioso da semana passada, os 17 aeroportos da Infraero receberam em torno de 451 mil passageiros de voos comerciais regulares, agora são esperados 576 mil passageiros. Entre os dias 20 e 25 de abril estão previstos 4,4 mil pousos e decolagens.

Congonhas, na capital paulista, vai receber mais da metade do total de passageiros - 294,1 mil - seguido pelo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com 179,8 mil. Juntos, os dois terminais terão 82% do total esperado para o feriado de Tiradentes.

A projeção foi elaborada a partir de programações informadas pelas empresas aéreas. Em 2021, não houve alteração na demanda dos aeroportos nesse período, pois o feriado não foi prolongado por ter caído em uma quarta-feira. A expectativa é de que os dias mais movimentados sejam hoje (20), com 109 mil passageiros e 859 movimentos de aeronaves, e a próxima segunda-feira (25), com 122 mil passageiros e 959 aeronaves.

Estradas movimentadas

Para quem vai viajar de carro ou ônibus, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, no primeiro minuto desta quinta-feira, a Operação Tiradentes 2022. O reforço na fiscalização se estenderá até as 23h59min do dia 24 próximo.

“O objetivo é não só garantir a segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, mas também combater a criminalidade nas rodovias federais”, informou a PRF.

Acrescentou que, mais do que aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais, os policiais estarão localizados em pontos estratégicos, nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

Além disso, eles também estarão atentos aos objetivos de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.