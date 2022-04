Veja o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado de Tiradentes

A Páscoa mal ficou para trás e, para a alegria de muitos, já vem outra folga por aí. Na quinta-feira (21) é feriado de Tiradentes e, por isso, alguns serviços terão seus horários de funcionamento alterados. Confira o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo:

Bancos

As agências bancárias não vão funcionar, mas as operação financeira online e os caixas de autoatendimento poderão ser usados normalmente. Na sexta-feira (22), o atendimento ao público retorna.

INSS

As agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) fecham na quinta-feira, mas voltam com as atividades regulares no dia seguinte.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas neste feriado, com exceção da unidade localizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que vai funcionar em esquema de plantão das 9h às 17h.

Transporte público

A SPTrans informou que a circulação dos ônibus na quinta-feira será equivalente a de um sábado. As linhas intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) também operam com número de partidas semelhantes aos finais de semana.

Já a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e o Metrô disseram que as linhas vão funcionar das 4h à meia noite, com intervalos médios programados para domingo.

Rodízio

O rodízio municipal de veículos está suspenso durante toda a quinta-feira. Assim, todos os carros podem circular pela cidade livremente no feriado.

Educação

As escolas municipais estarão fechadas, assim como as estaduais.

Saúde

Estarão abertos apenas os seguintes equipamentos: Hospitais e prontos-socorros; Hospitais Dia 24h; AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) 24h; UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e Caps (Centro de Atenção Psicossocial) AD IV Redenção. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) segue operando.

Cate, Teia e Ade Sampa

As unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), a rede de coworkings Teia e postos da Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento), vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, não irão funcionar na quinta e sexta-feira.

Shopping centers

Os lojistas devem abrir nos dias 21 e 24 entre 14h e 21h (horário de feriados e domingos) e nos dias 22 e 23 entre 10h e 22h (horário normal), segundo a Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping).

Supermercados

Os estabelecimentos vão funcionar conforme horário definido por cada rede.