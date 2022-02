Saiba quem é a brasileira que pode ser condenada à morte na Tailândia por tráfico

Mary Hellen Coelho da Silva, de 21 anos, foi presa na última semana na Tailândia acusada de tráfico internacional de drogas e pode enfrentar a pena de morte no país, de acordo com as leis locais.

Nascida no Rio de Janeiro, ela atualmente morava com a mãe em Pouso Alegre, em Minas Gerais, e mais quatro irmãos.

De acordo com a irmã dela, Mariana Coelho, ninguém na família suspeitava que ela estivesse mexendo com tráfico de drogas. Ela pediu demissão há alguns dias de uma churrascaria da região, onde trabalhava, e viajou para Curitiba. A família acreditava que ela iria encontrar algum namorado, ou algo assim, e ninguém sabia que ela tinha viagem marcada para a Tailândia.

Segundo a irmã, Mary é uma jovem esperta, estudava e atualmente fazia aulas de direção para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A família acredita que ela foi enganado ou induzida por traficantes a levar a droga e que ela jamais faria o papel de ‘mula’ do tráfico.

Mariana disse que quase não acreditou quando recebeu uma mensagem em áudio da irmã desesperada pedindo que ela encontrasse um advogado para defendê-la.

PRISÃO

Mary e outros dois brasileiros foram presos no Aeroporto de Bangkok na semana passada com 15 quilos de cocaína escondidas em fundos falsos nas malas de viagem e foram autuados por tráfico internacional.

Em alguns países do leste asiático, como na Tailândia e Indonésia, esse crime pode ser punido com pena de morte, dependendo do tamanho da apreensão e outros detalhes da prisão.

Mary e outro brasileiro foram presos primeiro assim que chegaram de Curitiba. Com eles foram encontrados 9 quilos. Horas depois outro brasileiro foi preso com 6,5 quilos da droga, em ambos os casos escondidos em fundos falsos em malas de viagem. A polícia tailandesa ainda não sabe se os três faziam parte da mesma quadrilha ou foi apenas uma coincidência.

De qualquer modo, todos os presos deverão aguardar julgamento nas prisões tailandesas e,se condenados, podem enfrentar a pena capital.