VÍDEO: pessoas tentam se salvar em ônibus submersos em Petrópolis

Atenção: imagens fortes!

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra passageiros tentando sair de dois ônibus submersos durante a inundação provocada pelas fortes chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Assista:

Imagens de Ontem em Petrópolis. Vejam o Desespero dos Passageiros desse Ônibus Lutando para Salvar Suas Vidas... Parte 1 de 2 pic.twitter.com/3jfbpRoWHq — Silvia Hammes (@_SilviaHammes) February 16, 2022

Os dois coletivos foram arrastados pela força da água no temporal de terça-feira (15) para dentro de um rio.

O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis disse que não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo. Isso porque, quando as equipes de resgate chegaram ao local, já não havia ninguém dentro dos veículos.

Números da tragédia em Petrópolis

O temporal que atingiu Petrópolis na última terça-feira (15) deixou pelo menos 104 mortos, segundo informações divulgadas da Defesa Civil na manhã destas quinta-feira (17). A Polícia Civil está trabalhando para agilizar o reconhecimento e a liberação de corpos.

O Corpo de Bombeiros segue buscando os desaparecidos pelo terceiro dia. Os trabalhos de resgate resultaram no salvamento de 24 pessoas até a noite de ontem. O Ministério Público do Rio de Janeiro preparou uma lista com os nomes de mais de 30 desaparecidos.

Mais de 20 pontos de deslizamento foram registrados em toda a cidade e mais de 300 pessoas tiveram que deixar suas casas. Elas foram acolhidas em abrigos ou casas de parentes e amigos.

Mais cenas da tragédia em Petrópolis

Uma da cenas mais tristes da tragédia em Petrópolis envolveu Gizelia de Oliveira Carminate, mãe de Maria Eduarda Carminate Carvalho, de 17. Ela passou parte da madrugada e da manhã de ontem tentando encontrar a filha.

Ela chegou antes do Corpo de Bombeiros e cavou em vários locais em busca da filha, retirando pedaços de paus e pedras com as mãos e com a enxada. No começo do dia já havia perdido até parte das unhas e sua mão sangrava com o esforço desesperado. A imagem foi compartilhada nas redes sociais.

Imagina a dor e o sofrimento dessa Mãe cavando com uma enxada procurando a sua filha de 17 anos na tragédia em Petrópolis 😢 pic.twitter.com/FbjCIaI5W5 — André Pacheco (@andreoofi) February 16, 2022

No início da tarde, ela recebeu a notícia que mais temia: o corpo de sua filha havia sido encontrado nos escombros.

LEIA TAMBÉM: